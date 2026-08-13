Cierre de mercado: S&P 500 cierra en récord y extiende el rally

Wall Street cerró la jornada con nuevos máximos históricos, impulsado por señales de que la inflación en Estados Unidos continúa moderándose. El S&P 500 alcanzó un récord y el Nasdaq 100 subió un 1%, mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro retrocedieron. El dato clave fue la inflación mayorista de julio, que se desaceleró más de lo esperado, el índice de precios al productor aumentó un 4,7% interanual, frente al 5,5% de junio, y se mantuvo sin cambios respecto al mes anterior. Esto reforzó la expectativa de que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés sin cambios en septiembre.

Fuente: xStation

Noticias Claves

Geopolítica: Oriente Medio mantiene un elevado nivel de tensión, con nuevos ataques hutíes contra instalaciones de Saudi Aramco, un bloqueo persistente en torno al estrecho de Ormuz y una postura iraní cada vez más orientada a una estrategia de desgaste. La reorganización de la cúpula de seguridad en Teherán refuerza además a los sectores más duros, mientras las negociaciones con Estados Unidos siguen sin avances, elevando el riesgo de escalada regional y de nuevas disrupciones energéticas.

Estados Unidos: El IPP de julio se moderó al 4,7%, por debajo de lo esperado, con una inflación subyacente del 4,2% y variación mensual nula, reduciendo las expectativas de nuevas subidas de tipos. En paralelo, las solicitudes iniciales de desempleo aumentaron hasta 209.000, aunque las continuadas descendieron hasta 1,777 millones.

Canadá: Las negociaciones comerciales entre Canadá y Estados Unidos se han intensificado antes de la fecha límite arancelaria del 19 de agosto, incluyendo asuntos sensibles como el sector lácteo, aunque las autoridades canadienses califican las conversaciones como prometedoras.

Kospi: La bolsa surcoreana entró en mercado alcista tras acumular una subida superior al 20% desde el mínimo registrado el 29 de julio, reflejando una fuerte recuperación del apetito inversor.

Brasil: Los inversores extranjeros retiraron más de 4.700 millones de reales de la bolsa brasileña el 11 de agosto, la mayor salida en más de cinco años, ante la incertidumbre electoral, las dudas sobre el déficit fiscal y el deterioro de las perspectivas económicas. La cautela aumentó después de que JPMorgan rebajara su recomendación sobre las acciones brasileñas de “sobreponderar” a “neutral”.

Oro: El oro retrocedió por debajo de los 4.400 dólares por onza, moderando sus avances después de que unos datos de inflación estadounidense más contenidos redujeran la presión sobre la Reserva Federal para endurecer adicionalmente su política monetaria.

Petróleo: El crudo frenó su reciente avance mientras el mercado evalúa la reducción del tráfico por el estrecho de Ormuz, actualmente en mínimos de tres meses, y la falta de progresos diplomáticos para resolver el conflicto con Irán, factores que mantienen elevada la incertidumbre sobre la oferta.

Acciones: AMD planea captar hasta 5.000 millones de dólares mediante una emisión de bonos con grado de inversión, que podría convertirse en la mayor de su historia, en un contexto de fuerte incremento de las necesidades de financiación vinculadas al auge de la inteligencia artificial.



Análisis US100

Tras superar la directriz bajista, el precio se extendió por encima de su resistencia en torno a los 30.077 puntos, nivel que ahora pasa a actuar como soporte de corto plazo. Además, el MACD mantiene un momentum alcista, lo que respalda la posibilidad de continuidad mientras el precio logre sostenerse sobre esta zona.

Si el precio se mantiene por encima de los 30.077 puntos, podría extender el movimiento hacia la siguiente resistencia relevante, ubicada en torno a los 30.604 puntos. En cambio, un fallo en la ruptura podría reflejar mayor debilidad y abrir espacio para una corrección hacia el soporte de los 29.562 puntos.

Fuente: xStation



Análisis GOLD

El precio se mantiene en torno al soporte de los 4.356 puntos. Actualmente cotiza por debajo de su media móvil de 50 periodos y el MACD conserva un momentum bajista, por lo que esta región se mantiene como la referencia clave de corto plazo.

Una pérdida de los 4.356 puntos podría consolidar una estructura de giro bajista y llevar al precio hacia la zona de los 4.225 puntos como soporte relevante. En cambio, si el precio muestra nuevamente un impulso alcista, podría extender el movimiento hacia la resistencia ubicada en torno a los 4.513 puntos.

Fuente: xStation5

