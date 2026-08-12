Claves del día: IPC de EE. UU. cumple expectativas, los futuros suben y oro supera los 4.400 dólares

📉 Los futuros de EE. UU. cotizan al alza tras una sesión previa con sesgo bajista. El Russell 2000 se destacó con ganancias y el desempeño sectorial fue mixto, con Utilities y Energía a la cabeza. Este último sector se impulsó por el alza del petróleo y por los informes de un ataque a un buque saudí cerca de Bab al-Mandab por parte de los hutíes.

📊 El IPC de EE. UU. correspondiente a julio se situó en línea con las expectativas del mercado. Los precios al consumidor aumentaron un 0,1% mensual y un 3,4% interanual, mientras que la inflación subyacente avanzó un 0,2% mensual y un 2,5% interanual, también en línea con las previsiones. Los costos de vivienda aumentaron un 0,1% y explicaron aproximadamente dos tercios del incremento mensual del índice general, mientras que los precios de la energía retrocedieron un 1,5%.

🏦 La reacción inicial del mercado al dato de inflación de EE. UU. fue moderada. El rendimiento del Treasury a diez años se mantenía alrededor del 4,66%, mientras el dólar presentaba pocos cambios y el mercado asignaba aproximadamente un 45% de probabilidad a una subida de tipos de la Reserva Federal en su próxima reunión.

🛢️ En el frente geopolítico, Irán afirmó que el estrecho de Ormuz no se reabrirá hasta que EE. UU. acepte sus condiciones, lo que mantiene elevada la incertidumbre sobre el suministro energético.

💵 En materias primas y divisas, el crudo avanzó ligeramente, el oro spot superó los 4.400 USD/oz y el dólar operó con pocos cambios después de conocerse el dato de inflación de EE. UU.

El Nasdaq 100 ha encontrado soporte en su punto pivote de los 29.562 puntos, zona que coincide con su media móvil. Desde este nivel, el precio comienza a mostrar una estructura de giro y continuidad del movimiento, acercándose actualmente a la resistencia marcada por la directriz bajista de corto plazo. En este contexto, los 29.562 puntos se mantienen como la referencia clave para evaluar la fortaleza de la recuperación.Si el precio logra mantenerse sobre los 29.562 puntos y romper la directriz bajista, podría extender el movimiento hacia las siguientes zonas de resistencia relevantes, ubicadas en torno a los 30.324 y 30.604 puntos. En cambio, una pérdida de este soporte podría abrir paso a una estructura correctiva de mayor amplitud, con próximos soportes en torno a los 29.249 y 28.738 puntos.Fuente: xStation5.El oro ha mantenido su presión al alza y se sostiene sobre el nivel clave de los 4.387 puntos. Si bien la divergencia bajista en el MACD aún se mantiene, el precio continúa cotizando por encima de su media móvil de 50 periodos, lo que conserva vigente la estructura constructiva de corto plazo.Si el precio logra consolidarse por encima de los 4.387 puntos, podría extender el movimiento hacia la resistencia ubicada en torno a los 4.513 puntos. En cambio, una pérdida de la media móvil o una consolidación por debajo de los 4.387 puntos podría abrir la puerta a un movimiento correctivo, con un soporte de mayor relevancia en torno a los 4.203 puntos.Fuente: xStation5.