  
09:43 · 12 de agosto de 2026

ÚLTIMA HORA: IPC de EE. UU. en línea con lo esperado, EUR/USD sin reacción

Informe de inflación del mes de julio en EE. UU.

  • IPC interanual: dato actual 3,4 % (previsión 3,4 %, anterior 3,5 %)
  • IPC intermensual: dato actual 0,1 % (previsión 0,1 %, anterior -0,4 %)
  • IPC subyacente interanual: dato actual 2,5 % (previsión 2,5 %, anterior 2,6 %)

Fuente: xStation5.

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**XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

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