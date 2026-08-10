📹 PRE MERCADO: Las acciones extienden su racha alcista

- El mercado llega con un tono más constructivo, apoyado por el repunte de las acciones tecnológicas y la moderación en los rendimientos, aunque la sostenibilidad del movimiento dependerá de los próximos datos macro y de las señales de la Fed.
- El mercado llega con un tono más constructivo, apoyado por el repunte de las acciones tecnológicas y la moderación en los rendimientos, aunque la sostenibilidad del movimiento dependerá de los próximos datos macro y de las señales de la Fed.
Los mercados evalúan el estancamiento en el estrecho de Ormuz
Calendario económico: Los mercados esperan datos del mercado inmobiliario estadounidense.
Cierre de mercado: Nvidia no convence al mercado con su plan de US$500.000 millones
¿Cómo afecta el dato de empleo de EE.UU. al oro y la plata?
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.