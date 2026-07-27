Claves del Día: Petróleo se desploma y las acciones repuntan: ¿vuelve el apetito por riesgo?

Los futuros de la renta variable estadounidense cotizan con fuertes alzas, mientras el petróleo se desploma. El repunte responde a la pausa en los ataques estadounidenses sobre Irán vigente desde la noche del viernes, lo que ha reforzado el apetito por el riesgo. Este sentimiento se ve respaldado por la caída tanto de los precios como de los rendimientos vinculados al crudo.

No obstante, el panorama geopolítico sigue siendo delicado. El comandante del CENTCOM estadounidense, Cooper, recomendó al Pentágono y a la Casa Blanca que el siguiente paso posible sería retomar una operación militar a gran escala. A ello se suma que medios iraníes informaron de la explosión de un petrolero en el Estrecho de Ormuz, tras impactar contra una mina naval al desviarse de una ruta de navegación designada por Irán.

En paralelo, las tensiones en la región se extienden más allá del conflicto directo con Irán. Los hutíes de Yemen afirmaron haber ejecutado operaciones contra instalaciones de Aramco en las localidades saudíes de Jizán y Yanbu, lo que añade un factor adicional de incertidumbre sobre la estabilidad del suministro energético en Oriente Medio.



Fuente: xStation5

Noticias Clave

Geopolítica: Estados Unidos pausó los ataques contra Irán durante el fin de semana, mientras el presidente Trump difundió varias imágenes generadas sobre el conflicto y negó una escasez de municiones, asegurando que los arsenales estadounidenses superan la demanda operativa real. El vicepresidente Vance expresó su preocupación por la escalada, en tanto que el comandante del CENTCOM, Cooper, recomendó al Pentágono y a la Casa Blanca considerar el regreso a una operación militar a gran escala para destruir cerca del 20% de los objetivos aún no atacados durante la Operación Furia Épica; no obstante, advirtió que, de no escalar, carecería de sentido continuar la campaña de bombardeos de las últimas dos semanas, las cuales ya habrían degradado significativamente la capacidad de Irán para atacar barcos en el Estrecho de Ormuz. Por su parte, el Líder Supremo iraní reiteró su apoyo a Hezbolá y exigió el fin de las operaciones israelíes en Líbano, mientras el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní rechazó cualquier hegemonía estadounidense en el Golfo y señaló que la diplomacia sigue abierta, aunque su prioridad es defender a la nación.

Estados Unidos pausó los ataques contra Irán durante el fin de semana, mientras el presidente Trump difundió varias imágenes generadas sobre el conflicto y negó una escasez de municiones, asegurando que los arsenales estadounidenses superan la demanda operativa real. El vicepresidente Vance expresó su preocupación por la escalada, en tanto que el comandante del CENTCOM, Cooper, recomendó al Pentágono y a la Casa Blanca considerar el regreso a una operación militar a gran escala para destruir cerca del 20% de los objetivos aún no atacados durante la Operación Furia Épica; no obstante, advirtió que, de no escalar, carecería de sentido continuar la campaña de bombardeos de las últimas dos semanas, las cuales ya habrían degradado significativamente la capacidad de Irán para atacar barcos en el Estrecho de Ormuz. Por su parte, el Líder Supremo iraní reiteró su apoyo a Hezbolá y exigió el fin de las operaciones israelíes en Líbano, mientras el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní rechazó cualquier hegemonía estadounidense en el Golfo y señaló que la diplomacia sigue abierta, aunque su prioridad es defender a la nación. Aranceles: Estados Unidos presiona a México para que replique su muro arancelario contra el acero y el aluminio chinos, imponiendo gravámenes al estilo de la Sección 232 sobre las importaciones procedentes de fuera de Norteamérica. India destacó que las negociaciones comerciales con Washington le permitieron obtener un nivel más bajo de aranceles adicionales y confirmó que continuará el diálogo hacia un acuerdo comercial. En contraste, el primer ministro australiano Albanese anunció que apelará directamente ante Trump por los nuevos aranceles anunciados, a los que calificó de injustificados.

Estados Unidos presiona a México para que replique su muro arancelario contra el acero y el aluminio chinos, imponiendo gravámenes al estilo de la Sección 232 sobre las importaciones procedentes de fuera de Norteamérica. India destacó que las negociaciones comerciales con Washington le permitieron obtener un nivel más bajo de aranceles adicionales y confirmó que continuará el diálogo hacia un acuerdo comercial. En contraste, el primer ministro australiano Albanese anunció que apelará directamente ante Trump por los nuevos aranceles anunciados, a los que calificó de injustificados. Divisas: El dólar se suavizó al inicio de la semana ante la baja de los precios y rendimientos del petróleo tras la pausa en los ataques entre Estados Unidos e Irán, lo que generó un entorno mayoritariamente favorable al riesgo en medio de un flujo de noticias discreto fuera de la geopolítica. El EUR/USD recuperó el nivel de 1,1400 apoyado en un billete verde más débil, mientras el BCE advirtió que los efectos inflacionarios del conflicto en Oriente Medio tardarán en reflejarse en los datos; el GBP/USD se benefició del mismo contexto dentro del rango de 1,3300, y el USD/JPY cedió ligeramente tras datos de PPI de Servicios más débiles de lo esperado. Los participantes centran ahora su atención en las reuniones de política monetaria de esta semana (FOMC, BoE y BoJ) y en los resultados de nuevas empresas Mag-7.

El dólar se suavizó al inicio de la semana ante la baja de los precios y rendimientos del petróleo tras la pausa en los ataques entre Estados Unidos e Irán, lo que generó un entorno mayoritariamente favorable al riesgo en medio de un flujo de noticias discreto fuera de la geopolítica. El EUR/USD recuperó el nivel de 1,1400 apoyado en un billete verde más débil, mientras el BCE advirtió que los efectos inflacionarios del conflicto en Oriente Medio tardarán en reflejarse en los datos; el GBP/USD se benefició del mismo contexto dentro del rango de 1,3300, y el USD/JPY cedió ligeramente tras datos de PPI de Servicios más débiles de lo esperado. Los participantes centran ahora su atención en las reuniones de política monetaria de esta semana (FOMC, BoE y BoJ) y en los resultados de nuevas empresas Mag-7. Bonos: Los futuros del Tesoro estadounidense a 10 años avanzaron y sus rendimientos cedieron, ya que la caída del petróleo alivió parte de las presiones inflacionarias, si bien el potencial alcista se mantiene contenido a la espera del FOMC del miércoles. En la misma línea, los futuros de los Bund subieron impulsados por la pausa en las hostilidades y su efecto sobre el crudo, mientras que los futuros de los JGB a 10 años acompañaron la recuperación de sus pares globales, con los inversores atentos a la reunión del BoJ al cierre de la semana.

Los futuros del Tesoro estadounidense a 10 años avanzaron y sus rendimientos cedieron, ya que la caída del petróleo alivió parte de las presiones inflacionarias, si bien el potencial alcista se mantiene contenido a la espera del FOMC del miércoles. En la misma línea, los futuros de los Bund subieron impulsados por la pausa en las hostilidades y su efecto sobre el crudo, mientras que los futuros de los JGB a 10 años acompañaron la recuperación de sus pares globales, con los inversores atentos a la reunión del BoJ al cierre de la semana. Japón: El índice Jp225 osciló entre ganancias y pérdidas, con un comportamiento irregular derivado de los recientes movimientos cambiarios, los riesgos de intervención, los menores rendimientos y unos datos de PPI de Servicios por debajo de lo previsto, a la espera de la decisión del BoJ. El primer ministro Takaichi afirmó que el gobierno está preparado para adoptar medidas oportunas que amortigüen el impacto económico del conflicto en Oriente Medio y señaló que los tipos de cambio responden a múltiples factores difíciles de aislar; asimismo, sostuvo que elevar el potencial de crecimiento y la competitividad del país reforzará la confianza en el yen, y adelantó que abordará medidas como la reducción del impuesto al consumo en su rueda de prensa.

El índice Jp225 osciló entre ganancias y pérdidas, con un comportamiento irregular derivado de los recientes movimientos cambiarios, los riesgos de intervención, los menores rendimientos y unos datos de PPI de Servicios por debajo de lo previsto, a la espera de la decisión del BoJ. El primer ministro Takaichi afirmó que el gobierno está preparado para adoptar medidas oportunas que amortigüen el impacto económico del conflicto en Oriente Medio y señaló que los tipos de cambio responden a múltiples factores difíciles de aislar; asimismo, sostuvo que elevar el potencial de crecimiento y la competitividad del país reforzará la confianza en el yen, y adelantó que abordará medidas como la reducción del impuesto al consumo en su rueda de prensa. China: Los índices cerraron en positivo, con Hong Kong liderado por las tecnológicas, incluidas firmas vinculadas a CXMT como Xiaomi y Meituan, y el sector energético en el extremo opuesto tras la caída del petróleo. En el mercado continental, la atención se concentró en CXMT, que se disparó más de un 500% en su debut en el mercado STAR de Shanghái, convirtiéndose en la empresa más valiosa de China continental por capitalización bursátil. En el plano macroeconómico, los beneficios industriales interanuales de junio se moderaron al 15,1% (previo 21,1%), mientras que el acumulado se situó en 18,7% (antes 18,8%).

Los índices cerraron en positivo, con Hong Kong liderado por las tecnológicas, incluidas firmas vinculadas a CXMT como Xiaomi y Meituan, y el sector energético en el extremo opuesto tras la caída del petróleo. En el mercado continental, la atención se concentró en CXMT, que se disparó más de un 500% en su debut en el mercado STAR de Shanghái, convirtiéndose en la empresa más valiosa de China continental por capitalización bursátil. En el plano macroeconómico, los beneficios industriales interanuales de junio se moderaron al 15,1% (previo 21,1%), mientras que el acumulado se situó en 18,7% (antes 18,8%). Petróleo: Los futuros del crudo cayeron por debajo de los 90 USD/barril tras la suspensión de los ataques estadounidenses contra Irán, aunque recortaron parte de las pérdidas ante los riesgos de suministro persistentes, con un menor tráfico marítimo por Bab el-Mandeb después de los ataques de los hutíes yemeníes contra instalaciones de Saudi Aramco y petroleros. En el frente corporativo, Irak firmará un acuerdo con Siria para la construcción de oleoductos, y una unidad de Kuwait Petroleum Corporation se integró en una sociedad de 16.000 millones de USD para el arrendamiento de una red de oleoductos; en paralelo, Rusia amplió hasta fin de año las restricciones a la exportación de gasolina, mientras que las del diésel podrían levantarse una vez que el mercado se estabilice.

Los futuros del crudo cayeron por debajo de los 90 USD/barril tras la suspensión de los ataques estadounidenses contra Irán, aunque recortaron parte de las pérdidas ante los riesgos de suministro persistentes, con un menor tráfico marítimo por Bab el-Mandeb después de los ataques de los hutíes yemeníes contra instalaciones de Saudi Aramco y petroleros. En el frente corporativo, Irak firmará un acuerdo con Siria para la construcción de oleoductos, y una unidad de Kuwait Petroleum Corporation se integró en una sociedad de 16.000 millones de USD para el arrendamiento de una red de oleoductos; en paralelo, Rusia amplió hasta fin de año las restricciones a la exportación de gasolina, mientras que las del diésel podrían levantarse una vez que el mercado se estabilice. Metales: El oro al contado subió y superó brevemente los 4.100 USD/oz, impulsado por un dólar más débil y la caída de los rendimientos en línea con el descenso de los precios del petróleo. En contraste, los futuros del cobre no lograron sostener su avance inicial en medio de un apetito por el riesgo mayormente positivo, aunque algo irregular.

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Análisis US100

El precio, tras alcanzar el soporte de los 28.239 puntos, desarrolló una estructura de giro al alza que actualmente lo sitúa por encima de sus medias móviles, con un MACD en territorio alcista. En este contexto, la resistencia de los 28.960 puntos se mantiene como la referencia clave de corto plazo.

Una superación sostenida de los 28.960 puntos podría extender el movimiento hacia el siguiente pivote relevante en torno a los 29.359 puntos y, posteriormente, hacia los 29.779 puntos. En cambio, si el precio se mantiene por debajo de esta resistencia, podría reactivarse la presión bajista observada la semana pasada, con posibilidad de volver a testear la zona de soporte en torno a los 28.239 puntos.

🔹 Punto Clave: 28.960

🔺 Escenario Alcista: 29.779

🔻 Escenario Bajista: 28.239



Fuente: xStation5

Gráfico del Día

El oro mantuvo su soporte y estructura de giro en torno a la región del 61,8% de Fibonacci, específicamente en la zona de los 4.021 puntos. Desde ese nivel, el precio ha desarrollado una estructura de recuperación, situándose por encima de su media móvil y mostrando una secuencia de máximos y mínimos crecientes.

Mientras el precio logre sostenerse sobre los 4.021 puntos, podría dar continuidad al movimiento hacia el pivote más relevante en torno a los 4.165 puntos. En cambio, una pérdida de este soporte podría reactivar la presión bajista observada durante el último mes, con una zona de apoyo de mayor relevancia en torno a los 3.943 puntos.

🔹 Punto Clave: 4.021

🔺 Escenario Alcista: 4.165

🔻 Escenario Bajista: 3.943



Fuente: xStation5