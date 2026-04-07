CME Group: ¿beneficiario de la volatilidad del mercado y la incertidumbre geopolítica?

Las acciones de CME Group (CME.US) se mantienen como uno de los principales beneficiarios de la elevada volatilidad de mercado en 2026, lo que se traduce directamente en mayores volúmenes de negociación y mayores ingresos por transacciones. El operador bursátil con sede en Chicago está aprovechando un entorno de incertidumbre macroeconómica y geopolítica para generar resultados operativos por encima del promedio. Al mismo tiempo, comienzan a surgir señales tempranas de que la dinámica de crecimiento podría estar alcanzando un máximo local, lo que empieza a ser incorporado en los precios por parte del mercado.

CME reportó volúmenes récord: el volumen promedio diario (ADV) en marzo alcanzó 41,1 millones de contratos (+33% interanual), mientras que el promedio del primer trimestre fue de 36,2 millones (+22% interanual), confirmando una fuerte demanda por instrumentos de cobertura de riesgo.

La actividad aumentó en todos los segmentos principales, incluyendo tasas, materias primas y contratos de bonos del Tesoro estadounidense, donde el interés abierto alcanzó niveles récord.

UBS elevó su proyección de BPA para el Q1 2026 a $3,38 (frente a $3,29 previo y $3,16 consenso), apuntando a mayores ingresos por transacciones impulsados por el aumento en los volúmenes.

Al mismo tiempo, UBS mantiene una recomendación Neutral y un precio objetivo de $310, cercano a los niveles actuales, lo que sugiere un potencial alcista limitado.

El banco señala que, aunque los volúmenes siguen siendo elevados, existe presión en precios (incluyendo estructuras de descuentos y mezcla de productos), lo que limita parcialmente el crecimiento de ingresos.

UBS considera que el entorno actual sigue siendo favorable, pero que el punto máximo de actividad podría haber quedado atrás, lo que implicaría comparaciones más exigentes en los próximos trimestres.

Como resultado, UBS prefiere compañías menos dependientes de dinámicas de volumen, lo que sustenta su postura cauta sobre CME.

A pesar de ello, CME sigue siendo una acción con fuerte momentum — sube aproximadamente 14% en el año, a pesar de que el S&P 500 cae más de 10% y cerca de 20% en los últimos seis meses.

Por su parte, Raymond James mantiene una visión más positiva (Outperform), citando la debilidad de la plataforma competidora FMX como un factor favorable para CME.

Los incidentes operativos siguen siendo un factor negativo, incluyendo la suspensión temporal de operaciones en mercados de metales y gas, que la compañía aún está analizando.

Acciones de CME Group (CME.US, marco temporal D1)

CME Group sigue siendo un beneficiario de alta calidad de la volatilidad del mercado, aunque, según UBS, el potencial adicional es limitado, ya que las condiciones favorables ya estarían incorporadas en el precio. La compañía se beneficia de volúmenes récord en bonos del Tesoro, una fuerte actividad de cobertura en el S&P 500 y una diversificación del negocio, manteniendo una posición cercana al monopolio en varios mercados relevantes. Los inversionistas la consideran una acción defensiva, con un negocio de alta calidad, gestión sólida y una estrategia que capitaliza eficazmente la incertidumbre del mercado. Desde el punto de vista técnico, la tendencia alcista se mantiene, aunque la acción podría enfrentar resistencia de corto plazo, especialmente en el rango de $315–320. El soporte clave se ubica cerca de $280, donde se encuentra la EMA de 200 días (línea roja).



Fuente: xStation