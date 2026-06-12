Wall Street rebota mientras cae el petróleo 📈 Acciones de Adobe caen 8% tras resultados

Los futuros de índices de Estados Unidos continúan avanzando mientras los inversionistas esperan el debut bursátil de SpaceX, al tiempo que los precios del petróleo han caído a mínimos de varios meses, por debajo de los US$90 por barril, ante las crecientes expectativas de que Estados Unidos e Irán estén cerca de alcanzar un acuerdo provisional para poner fin al conflicto. Las señales actuales apuntan a que SpaceX podría abrir cerca de los US$165 por acción, lo que implicaría una capitalización de mercado superior a US$2 billones en su primer día de negociación.

Los futuros del Nasdaq 100 suben cerca de 0,9%, después de que el índice avanzara más de 3% en la sesión anterior. Los mercados accionarios europeos y asiáticos también han extendido el movimiento de mayor apetito por el riesgo hacia el cierre de la semana. El crudo Brent cae 4% y se encamina a su primer cierre por debajo de los US$88 por barril desde la semana inicial del conflicto. La caída refleja una rápida reversión de las primas de riesgo geopolítico, a medida que los inversionistas incorporan con mayor fuerza un escenario de solución diplomática y reapertura del estrecho de Ormuz. Reportes sugieren que un acuerdo marco podría firmarse tan pronto como el domingo, mientras funcionarios iraníes indican que las negociaciones están cerca de concluir. El borrador incluiría 14 disposiciones, entre ellas la reapertura de Ormuz y un período de negociación de 60 días sobre asuntos nucleares.

En Wall Street, el repunte más reciente ha vuelto a estar liderado por las acciones de semiconductores. Mientras tanto, los mercados de bonos se mantienen estables tras el movimiento de búsqueda de refugio del jueves, provocado por las tensiones en Medio Oriente. Los rendimientos de los bonos europeos caen, ya que el alivio en los precios de la energía reduce las preocupaciones inflacionarias. El dólar estadounidense se estabiliza después de cuatro sesiones consecutivas de caídas, el oro se mantiene cerca de sus niveles recientes y Bitcoin registra alzas moderadas.

US100 (M30)

El gráfico sugiere que los futuros del Nasdaq 100 han borrado casi por completo la caída de ayer, que inicialmente fue provocada por la advertencia del expresidente Trump sobre un posible ataque contra Irán. Posteriormente, Trump moderó esos comentarios, aunque recientemente reconoció que las negociaciones entre funcionarios de Estados Unidos e Irán siguen enfrentando ciertas “fricciones”.

Fuente: xStation 5

A pesar de la debilidad de KLA Corp, el sector de semiconductores sigue siendo uno de los de mejor desempeño en la jornada. Empresas vinculadas a memorias, como SanDisk, junto con Arm Holdings, registran alzas destacadas. Las acciones financieras y bancarias también muestran un desempeño superior, mientras que las compañías vinculadas a defensa se ubican entre las más débiles.

Fuente: xStation 5

Adobe bajo presión pese a sólidos resultados, mientras los inversionistas se enfocan en la desaceleración del crecimiento de ARR

Las acciones de Adobe siguen bajo presión tras la publicación de los resultados del segundo trimestre fiscal de 2026 de la compañía. Aunque Adobe reportó ingresos récord, un crecimiento superior al esperado y elevó su guía anual, los inversionistas se enfocaron en dos factores negativos: expectativas más débiles para el crecimiento orgánico de los ingresos recurrentes anuales —ARR— y nuevos cambios en el liderazgo de la empresa. Como resultado, las acciones de Adobe cayeron cerca de 7%, mientras varias firmas importantes de Wall Street rebajaron su recomendación sobre el papel o redujeron sus precios objetivo.

A primera vista, los resultados financieros de Adobe eran difíciles de cuestionar. Los ingresos alcanzaron un récord de US$6.620 millones, lo que representa un crecimiento interanual cercano al 13%. El beneficio por acción ajustado —no GAAP— fue de US$5,96, mientras que el flujo de caja operativo totalizó US$2.170 millones. El ARR total alcanzó aproximadamente US$27.100 millones y la administración elevó sus proyecciones para el año completo. Sin embargo, los inversionistas concluyeron que los factores más relevantes estaban por debajo de las cifras principales.

La principal preocupación del mercado es la calidad y sostenibilidad del crecimiento futuro. Adobe redujo su previsión de crecimiento orgánico de ARR en aproximadamente US$480 millones a US$500 millones. Cerca de la mitad de la revisión se atribuyó al retraso de iniciativas de precios, mientras que la otra mitad reflejó el creciente énfasis de la compañía en una estrategia freemium. El nuevo ARR neto, excluyendo la adquisición de Semrush, alcanzó US$560 millones, un descenso interanual de 3%. Analistas de Wolfe Research describieron el trimestre como potencialmente “capaz de cambiar la tesis de inversión”, argumentando que el crecimiento relacionado con inteligencia artificial aún no es lo suficientemente grande como para compensar la desaceleración del negocio principal de suscripciones de Adobe.

Otro punto clave es el giro estratégico de Adobe hacia ofertas freemium. La administración está priorizando cada vez más la adquisición de usuarios y el engagement por sobre la monetización de corto plazo. Varias iniciativas de precios planificadas fueron postergadas, lo que genera preocupaciones sobre si el crecimiento futuro de los ingresos podría depender en mayor medida de convertir usuarios gratuitos en clientes de pago. Analistas de Piper Sandler y BMO reconocieron que la estrategia podría ampliar la base de usuarios de Adobe, pero cuestionaron si la compañía podrá monetizarlos eficazmente en un entorno cada vez más competitivo.

La inteligencia artificial sigue siendo una de las áreas de mayor crecimiento para Adobe. El ARR de productos centrados en IA se más que triplicó interanualmente, superando los US$500 millones; el ARR de Firefly aumentó 50% frente al trimestre anterior; y los usuarios activos mensuales de Acrobat y Express crecieron de 700 millones a 850 millones. Aun así, los inversionistas siguen escépticos, ya que el ARR relacionado con IA todavía representa menos de 2% de la base total de ingresos recurrentes de Adobe. Si bien la tasa de crecimiento es impresionante, el segmento sigue siendo relativamente pequeño frente al negocio más amplio de la compañía.

Los cambios en el liderazgo también han amplificado las preocupaciones de los inversionistas. El CFO Dan Durn dejará Adobe el 15 de junio para incorporarse a Marvell Technology, mientras la compañía busca simultáneamente un sucesor para el CEO Shantanu Narayen, quien se espera que pase a ocupar el cargo de presidente del directorio. Para muchos inversionistas, el momento es complejo, ya que Adobe intenta ejecutar una importante transición estratégica centrada en inteligencia artificial y productos freemium. Analistas de Evercore señalaron que el sentimiento podría tener dificultades para mejorar hasta que se nombren un nuevo CEO y un nuevo CFO, y estos demuestren una ejecución creíble de la estrategia de largo plazo de la compañía.

En última instancia, la actual venta masiva no refleja un deterioro del desempeño financiero. Más bien, los inversionistas parecen preocupados por la posibilidad de que Adobe esté sacrificando rentabilidad de corto plazo y crecimiento de ARR para construir una base más amplia de usuarios gratuitos, mientras la monetización de la IA sigue siendo demasiado pequeña para compensar por completo la desaceleración del crecimiento en el negocio tradicional de suscripciones de la compañía. Como resultado, Wall Street está cada vez más enfocada en el riesgo de ejecución, más que en el desempeño operativo actual de la empresa.

Fuente: xStation 5