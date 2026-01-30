Cobre cae tras semana récord: LME abre con retraso y Trump nombra nuevo presidente de la Fed

Trump nombró a Kevin Warsh como próximo presidente de la Fed y el dólar se fortaleció.

La LME abrió con una hora de retraso por problemas técnicos, generando especulación sobre posibles pérdidas de participantes.

El cobre cerró una semana extraordinaria con un retroceso significativo desde sus máximos históricos, mientras la toma de ganancias, el fortalecimiento del dólar y el nombramiento del próximo presidente de la Reserva Federal generaron presión sobre los metales industriales. Un retraso técnico en la apertura de la LME añadió nerviosismo a una jornada ya volátil.

Corrección tras el frenesí especulativo

Los futuros de cobre a tres meses cayeron casi 4% hasta acercarse a los US$13.000 por tonelada en la LME, tras haber alcanzado un máximo histórico superior a US$14.500 apenas el jueves, impulsados por una ola de compras especulativas de inversionistas chinos con pocos precedentes en el mercado.

Ahora por la mañana el metal rojo cotiza en US$13.289 con un retroceso del 3%, recortando su avance mensual a aproximadamente 8%. Por otro lado, el cobre cotizado en la Bolsa de futuros COMEX perdía la marca de los US$6.000 retrocediendo al nivel de los US$5,95 con una pérdida del 4%.

La corrección del viernes respondió a múltiples factores desde toma de ganancias en la última sesión del mes tras varios días de movimientos descomunales con escasa liquidez, retiro de compradores chinos que habían liderado el rally especulativo, fortalecimiento del dólar ante el nombramiento del próximo presidente de la Fed, y caída generalizada de otras materias primas incluyendo el oro.

LME abre con retraso y mercado especula

La Bolsa de Metales de Londres (LME) abrió con una hora de retraso el viernes, después de que las verificaciones previas a la negociación identificaran un posible problema técnico. La plataforma electrónica, que normalmente inicia operaciones a la 10:00 PM, no comenzó hasta las 11:00 PM (GMT-3).

El retraso generó especulación entre los participantes del mercado asiático sobre quién podría estar acumulando pérdidas tras las fuertes oscilaciones de precios del día anterior. La continuidad operativa ha sido una prioridad para la LME desde 2022, cuando una crisis en el mercado del níquel provocada por una contracción de posiciones cortas llevó a la anulación de operaciones y desencadenó una revisión regulatoria.

Trump nombra a Kevin Warsh en la Fed

El presidente Donald Trump anunció el viernes que había elegido al exgobernador de la Reserva Federal Kevin Warsh para dirigir el banco central estadounidense cuando el mandato de Jerome Powell finalice el 15 de mayo.

"Conozco a Kevin desde hace mucho tiempo y no tengo dudas de que pasará a la historia como uno de los grandes presidentes de la Reserva Federal, tal vez el mejor", declaró Trump en Truth Social.

De ser confirmado por el Senado, Warsh asumirá el control de la política monetaria en un momento en que muchos economistas consideran amenazada la tradicional independencia de la Fed. Warsh se alineó públicamente con Trump en 2025 al abogar por tasas de interés más bajas.

El índice del dólar se fortaleció hasta llegar al nivel de los 96.76, ante la expectativa del nombramiento, lo que encareció los metales cotizados en dólares para tenedores de otras divisas.

Desconexión con fundamentos

Citigroup señaló que, si bien el cobre podría seguir subiendo a corto plazo, la demanda manufacturera subyacente no justifica las recientes ganancias. El banco mantuvo su pronóstico de precio promedio para 2026 en US$13.000 por tonelada.

Los analistas anticipan que el mercado se resistirá físicamente a precios elevados, con posibilidad de mayor oferta de chatarra y eventual destrucción de demanda que actuaría como freno.

El diferencial entre el precio spot del cobre y los futuros a tres meses supera los US$90 por tonelada en contango, un patrón típicamente bajista que sugiere un exceso de oferta inmediata.

Cautela antes del Año Nuevo Lunar

Los operadores anticipan nuevas pérdidas para el cobre, aluminio y otros metales industriales en las semanas previas al Año Nuevo Lunar el 16 de febrero, cuando China, el principal consumidor mundial de metales, cerrará sus mercados durante una semana.

Pese a la corrección, el rally mensual ha sido impulsado por factores que persisten, optimismo sobre la demanda derivada de la transición energética, la depreciación del dólar a mínimos de cuatro años a inicios de semana, y el apetito por activos tangibles que también ha beneficiado a los metales preciosos.

Perspectiva técnica

De permanecer esta corrección del precio del cobre el siguiente piso en donde puede encontrar un rebote técnico es en la marca de los US$13.000, muy cerca de donde se encuentra la media móvil exponencial de 50 periodos. Un cierre del precio por debajo de ese nivel puede llevar a un cambio de estructura de la tendencia y llevar al precio del cobre a testear niveles inferiores.

Fuente: xStation5

_________

