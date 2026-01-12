Cobre cerca de un nuevo récord: sube 2,38% por temor a escasez global

La demanda estructural por IA, vehículos eléctricos y defensa sostiene el rally, mientras la oferta enfrenta limitaciones de largo plazo.

La expectativa de aranceles de Trump ha acelerado envíos a EE.UU., reduciendo la disponibilidad global.

El cobre alcanzó 12.998 dólares por tonelada en Londres y hoy sube 2,38% en Comex hasta 6,0430 dólares por libra.

El cobre inició la semana con fuerza y se aproxima a un nuevo récord histórico. Los futuros de referencia alcanzaron los 12.998 dólares por tonelada en Londres el viernes, mientras que hoy el cobre en Comex sube 2,38% hasta 6,0430 dólares por libra. El metal acumula un alza superior al 20% desde mediados de noviembre.

Los futuros del cobre subieron hasta un 2,8% el viernes, alcanzando 12.998 dólares por tonelada en la Bolsa de Metales de Londres. Hoy el metal cotizado en Comex extiende las ganancias con un alza del 2,38% hasta 6,0430 dólares por libra a las 10:00 horas (GMT -3).

El movimiento se enmarca en un inicio de semana alcista para los metales básicos, impulsados por preocupaciones sobre el suministro y un dólar más débil. El cobre acumula más del 20% de ganancia desde mediados de noviembre, consolidándose como uno de los activos con mejor desempeño en commodities.

Aranceles, escasez y flujos hacia EE.UU

El catalizador principal es la expectativa de aranceles de importación por parte de la administración Trump. Ante esa posibilidad, comerciantes han acelerado los envíos de cobre hacia Estados Unidos, dejando al resto del mundo con menor disponibilidad del metal.

Las cifras lo confirman. Las reservas en almacenes monitoreados por Comex se han expandido durante 42 semanas consecutivas hasta alcanzar un récord. La cantidad almacenada supera las 450.000 toneladas, comparado con menos de 100.000 toneladas hace un año y alrededor de 400.000 a principios de diciembre.

A esto se suman interrupciones en minas a nivel mundial durante los últimos meses, lo que intensificó las preocupaciones de que la oferta no pueda satisfacer la demanda de un metal clave para la electrificación global.

Demanda estructural y oferta limitada

La demanda de cobre tiene motores a largo plazo. Los centros de datos que impulsan la inteligencia artificial requieren grandes cantidades de metal, al igual que la infraestructura energética que los alimenta. Los vehículos eléctricos y los parques eólicos también consumen cobre en volúmenes muy superiores a sus equivalentes tradicionales. Los analistas prevén un aumento adicional de la demanda por su uso en aplicaciones de defensa.

Fuente: Agencia Internacional de la Energía (IEA), reporte “Global Critical Minerals Outlook 2025”.

Por el lado de la oferta, el panorama es desafiante. En los últimos años se han producido menos descubrimientos de yacimientos y los recursos se encuentran a mayor profundidad. Construir nuevas minas toma años debido a permisos y riesgos de sobrecostos. Según S&P Global, se estima un promedio de 17 años para que un nuevo descubrimiento entre en producción.

Dólar y Fed

Además de los fundamentos del cobre, los inversionistas monitorean el contexto macro en Estados Unidos. La amenaza del Departamento de Justicia a la Reserva Federal con una acusación penal ha generado incertidumbre. Según Jerome Powell, esto forma parte de una campaña de la administración Trump para influir en las decisiones sobre tasas de interés. El dólar cayó tras estas noticias, beneficiando a las materias primas.

El nivel clave a vigilar es la barrera de los 13.347 dólares por tonelada. Una ruptura y consolidación por encima confirma la fortaleza del rally y abriría el camino hacia nuevos máximos históricos. Si el dólar se mantiene débil, el cobre podría encontrar soporte adicional en el corto plazo.

Fuente: xStation5

