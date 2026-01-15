El Estrecho de Ormuz es el punto estratégico clave: un bloqueo tendría impacto inmediato en precios globales.

Trump indicó que podría postergar un ataque a Irán , eliminando la prima de riesgo geopolítico.

El Brent cae más de 4% y cotiza bajo 64 dólares, su mayor caída desde octubre.

El petróleo registró su mayor caída desde octubre después de que Trump indicara que podría postergar un ataque a Irán. El Brent se desplomó más de 4% y cotiza por debajo de los 64 dólares por barril, revirtiendo parte del rally del 11% de la semana pasada.

El Brent pierde más de 4% en una sesión

El Brent se desplomó más de 4% y cotiza por debajo de los 64 dólares por barril, marcando su mayor caída desde octubre. El movimiento revierte parte del rally del 11% que acumuló la semana pasada.

El catalizador fue el cambio de tono de Trump sobre Irán. El presidente afirmó que le habían asegurado que Irán dejaría de asesinar a manifestantes, lo que reduciría la probabilidad de una respuesta militar inmediata. Esto disminuyó el riesgo de interrupciones en la producción iraní y en rutas marítimas clave.

La madrugada del miércoles, una serie de acontecimientos sugerían la inminencia de ataques: Irán cerró brevemente su espacio aéreo tras informes de un redespliegue de tropas estadounidenses en la región. El giro posterior de Trump eliminó rápidamente esa prima de riesgo.

Cómo afecta el conflicto en Irán al precio del petróleo

El petróleo se ha visto envuelto en alta volatilidad tras los incidentes en Irán, elevando la prima por riesgo geopolítico. Las protestas y las medidas del régimen para reprimirlas han incrementado la tensión, porque cualquier escalada en la región tiende a traducirse en un mayor precio del riesgo, incluso antes de que exista una interrupción real del suministro.

Este movimiento llega en un contexto donde el mercado ya venía mirando la oferta con incertidumbre. La OPEP mantiene la cuota de producción estable, sin señales claras de restringir o aumentar la oferta. En ese escenario, el mercado se vuelve más sensible a shocks geopolíticos porque no hay un amortiguador evidente para absorber un evento inesperado.

La preocupación central es que esta tensión pueda afectar los flujos de petróleo. Irán es un actor relevante en la cadena de suministro: produce crudo de alta calidad con una parte importante destinada a China. Pero el punto estratégico más crítico es su capacidad de influencia sobre el Estrecho de Ormuz, un paso clave para el tránsito del petróleo a nivel global.

Si el conflicto escala, el mercado enfrenta dos escenarios de riesgo, una interrupción parcial del suministro iraní o, en el caso extremo, un bloqueo del Estrecho de Ormuz. Ambos eventos tendrían impacto inmediato en precios porque el mercado no está preparado para una disrupción de esa magnitud.

De momento, parte de la prima geopolítica se ha moderado tras los comentarios de Trump descartando una intervención directa. Aun así, la sensibilidad del mercado se mantiene alta, los precios reaccionan más al cambio en probabilidades que a certezas cuando se trata de geopolítica.

Fundamentos y flujos financieros

La distensión con Irán devuelve la atención a los fundamentos, que muestran señales de mayor oferta.

Los inventarios de crudo en EE.UU. aumentaron 3,4 millones de barriles la semana pasada, hasta los 422,4 millones, superando las estimaciones. Los inventarios de gasolina también crecieron más de lo esperado.

Venezuela ha comenzado a revertir los recortes de producción impuestos bajo el embargo estadounidense. Las exportaciones se reanudan y Estados Unidos completó su primera venta de crudo venezolano. Este factor debería presionar los precios a la baja en el corto plazo.

Por el lado de la demanda, las importaciones de petróleo de China en diciembre aumentaron 17% respecto al año anterior, alcanzando máximos históricos. La OPEP proyecta equilibrio casi total entre oferta y demanda en 2026, contrastando con otros pronósticos de exceso de oferta.

Las fuertes fluctuaciones también se han visto impulsadas por flujos financieros. Los volúmenes de opciones alcistas se encaminan a su segunda semana más alta registrada, exacerbando las oscilaciones en ambas direcciones.

Panorama técnico

En el plano técnico, el petróleo rechazo su SMA de 200 días por primera vez desde julio de 2025, junto con una ruptura de la directriz bajista. En este contexto, un repunte de tensiones podría mantener la volatilidad elevada y empujar al precio hacia zonas de pivote en torno a los US$69, mientras que una consolidación sostenida sobre la media de 200 días reforzaría la lectura de un posible cambio de tendencia.

Fuente: xStation5

