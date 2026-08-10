¿Cómo afecta el dato de empleo de EE.UU. al oro y la plata?

¿Puede una mala noticia para el empleo convertirse en una buena noticia para los metales preciosos? La reacción inicial del mercado sugiere que sí, pero la relación no es tan sencilla. El oro (GOLD) y la plata (SILVER) no responden directamente al número de puestos de trabajo. Responden a lo que ese número cambia en las expectativas sobre la Reserva Federal, los rendimientos reales, el dólar (USDIDX) y el crecimiento. El informe de julio ha modificado esas cuatro variables a la vez y ha devuelto al primer plano un debate que parecía cerrado: quizá la economía estadounidense se está enfriando antes de que la inflación haya quedado plenamente controlada.

La Oficina de Estadísticas Laborales informó el 7 de agosto de que el empleo no agrícola disminuyó en 23.000 puestos en julio. El resultado fue especialmente débil al compararlo con el promedio de los doce meses anteriores, que quedó en una creación mensual de 34.000 empleos. Además, las revisiones restaron 66.000 puestos a mayo y 37.000 a junio. En conjunto, ambos meses contienen ahora 103.000 empleos menos de los publicados previamente. Más que la cifra aislada de julio, esta revisión obliga a replantear la trayectoria del mercado laboral.

Desempleo, participación laboral y composición del informe

El desempleo, sin embargo, se mantuvo en el 4,1%, con 6,9 millones de personas desempleadas. A primera vista puede parecer contradictorio que se destruyan empleos sin que aumente la tasa. La explicación está en que las nóminas empresariales y el desempleo proceden de dos encuestas distintas, una dirigida a establecimientos y otra a hogares. También influye la participación laboral, que se mantuvo en el 61,4% en julio, pero ha bajado siete décimas desde enero. Si parte de la población deja de buscar empleo, deja igualmente de figurar como desempleada. Por eso una tasa estable no neutraliza el mensaje de debilidad de las nóminas.

​​​​​La composición añade matices. La educación de los gobiernos locales perdió 50.000 puestos y el comercio minorista 19.000, mientras las actividades financieras redujeron 14.000. Sanidad creó 22.000 empleos, aunque a un ritmo inferior al promedio de los doce meses previos. La concentración de la caída en determinados sectores evita describir el informe como un desplome general, pero la falta de crecimiento en construcción, manufacturas, servicios profesionales, ocio y transporte confirma que la capacidad de creación de empleo se ha estrechado.

Los salarios tampoco enviaron una señal inflacionista inmediata. La remuneración media por hora del sector privado subió solo dos centavos en julio, hasta 37,62 dólares, y su crecimiento interanual fue del 3,2%. La semana laboral media permaneció en 34,3 horas. Para la Reserva Federal, el salario no es una medida pura de inflación, pero ayuda a evaluar si la demanda de trabajadores está generando presiones persistentes sobre los servicios. Un avance salarial moderado y unas horas trabajadas estables reducen el riesgo de sobrecalentamiento, aunque no demuestran por sí solos que la inflación vaya a volver al 2%.

La caída de los rendimientos favorece a los metales preciosos

La reacción de los bonos explica una parte importante del movimiento de los metales. Entre el 6 y el 7 de agosto, el rendimiento oficial del Treasury a dos años bajó del 4,25% al 4,19%, el de diez años pasó del 4,69% al 4,65% y el de treinta años del 5,22% al 5,19%. Son rendimientos de vencimiento constante calculados por el Tesoro a partir de cotizaciones indicativas del mercado secundario, no cupones de una emisión concreta. La caída fue moderada, pero suficiente para reducir parte del coste de oportunidad de mantener oro o plata, activos que no pagan intereses.

El otro canal fue el dólar. Un informe laboral más débil reduce la probabilidad de una política monetaria agresiva y puede restar atractivo relativo a la moneda estadounidense. Como el oro y la plata se negocian internacionalmente en dólares, un dólar más débil abarata el metal para compradores que operan en euros, yuanes, yenes u otras divisas. El efecto no es automático, porque en episodios de miedo intenso el dólar puede subir como activo refugio, pero en esta ocasión predominó la revisión a la baja de las expectativas de tipos.

El viernes, después de conocerse el informe, el oro al contado llegó a superar los 4.330 dólares por onza troy y la plata spot se situó alrededor de 63,3 dólares. En la mañana estadounidense del lunes 10 de agosto, el oro al contado se mantenía cerca de 4.333 dólares y la plata rondaba 63,9 dólares. Estas son referencias de entrega inmediata y no deben confundirse con los futuros de COMEX ni con los CFD ofrecidos por intermediarios. En los futuros, el vencimiento, el coste de financiación y la estructura de la curva pueden generar precios diferentes.

La respuesta del oro fue coherente con su sensibilidad a los tipos reales. Si el mercado laboral se enfría, la Reserva Federal dispone de menos margen para subir tipos sin dañar la actividad. Al mismo tiempo, la caída de rendimientos mejora el atractivo relativo del metal. Pero existe una segunda lectura. Si la debilidad laboral termina elevando el riesgo de recesión, el oro puede recibir demanda defensiva por su función de diversificación. De este modo, un mismo dato puede apoyar al metal mediante tipos más bajos y mediante mayor aversión al riesgo.

La plata añade el componente del ciclo industrial

La plata comparte ese impulso monetario, aunque incorpora un componente adicional. Una economía más débil puede reducir la demanda industrial de electrónica, energía solar, automoción y redes eléctricas. Por eso la plata suele reaccionar inicialmente con el oro cuando caen el dólar y los rendimientos, pero puede quedarse rezagada si el mercado interpreta que la desaceleración será profunda. El dato de empleo es favorable para la plata mientras se perciba como una moderación que frena a la Reserva Federal, no como el inicio de una contracción industrial severa.

La reunión monetaria del 29 de julio ayuda a entender por qué el informe tuvo tanta relevancia. La Reserva Federal mantuvo el tipo objetivo entre el 3,50% y el 3,75%, pero tres miembros votaron a favor de subirlo en 25 puntos básicos. El comunicado señaló que la actividad seguía expandiéndose a ritmo sólido y que el empleo avanzaba en línea con la fuerza laboral. El informe publicado nueve días después cuestiona parcialmente esa descripción, al menos en lo referido a la creación de puestos. No invalida la preocupación inflacionista, pero hace más difícil justificar un endurecimiento rápido.

Empleo e inflación: la tensión que debe resolver el mercado

El mercado afronta, por tanto, una tensión entre empleo e inflación. El dato laboral reduce la presión para subir tipos, pero la inflación continúa por encima del objetivo. El índice de precios al consumo de julio se publicará el 12 de agosto y los precios de producción el día 13. Si ambos muestran una aceleración importante, la Reserva Federal podría seguir priorizando la estabilidad de precios pese a la debilidad de las nóminas. En ese caso, los rendimientos y el dólar podrían recuperar terreno, limitando la subida del oro y la plata. Si la inflación se modera, el informe laboral ganaría peso y el entorno sería más favorable para ambos metales.

El Consejo Mundial del Oro insiste en esta interacción. Su análisis publicado el 6 de agosto señala que una nueva oleada inflacionista no garantiza por sí sola una subida del oro. El resultado depende de la reacción de los tipos reales, el dólar, las expectativas de crecimiento, los inversores asiáticos y los bancos centrales. Una inflación elevada acompañada de tipos reales crecientes puede presionar al metal. En cambio, inflación persistente con menor crecimiento, pérdida de confianza y rendimientos reales descendentes suele ofrecer un contexto más favorable.

Los ETF de oro vuelven a registrar entradas

La demanda de inversión proporciona una base que no existía con la misma claridad en junio. Los fondos cotizados respaldados físicamente por oro recibieron 3.000 millones de dólares en julio, poniendo fin a dos meses de salidas. Las tenencias aumentaron en 23 toneladas, hasta 4.068, y los activos gestionados alcanzaron 530.000 millones de dólares. El dato de empleo puede reforzar esa recuperación si los inversores concluyen que la política monetaria será menos restrictiva. Sin embargo, las entradas norteamericanas todavía eran modestas, por lo que conviene comprobar si el cambio se mantiene durante agosto.

Los bancos centrales y Asia reducen además la dependencia exclusiva de los datos estadounidenses. El Consejo Mundial del Oro espera que las compras oficiales sigan siendo relevantes durante 2026, aunque por debajo del total del año anterior. Estos compradores responden a objetivos de diversificación de reservas, riesgo geopolítico y confianza monetaria, no al dato mensual de nóminas. Su presencia puede amortiguar las caídas, pero no impide movimientos bruscos cuando se modifican el dólar y los rendimientos.

En la plata, los fundamentos físicos son favorables a largo plazo, aunque ofrecen una imagen menos uniforme a corto. El Silver Institute prevé un sexto déficit anual consecutivo en 2026. Al mismo tiempo, estima una ligera caída de la demanda total y un retroceso del consumo industrial, especialmente por la moderación de la fotovoltaica. El informe laboral débil actúa así sobre un mercado con escasez estructural, pero también sensible al ciclo. Esa combinación ayuda a explicar por qué la plata suele amplificar tanto las subidas como las correcciones del oro.

La posición de los fondos antes del informe muestra que el movimiento no partía de un mercado completamente vacío. Según la CFTC, a 4 de agosto los gestores de dinero mantenían 20.465 contratos largos y 8.491 cortos en futuros de plata de 5.000 onzas, una posición neta larga de 11.974 contratos. Durante la semana habían aumentado los largos y reducido los cortos. El dato de empleo pudo acelerar una tendencia que ya estaba formándose, pero también eleva el riesgo de toma de beneficios si las cifras de inflación contradicen la narrativa.

Desde una perspectiva de referencias, sin hacer una lectura técnica extensa, el oro está intentando consolidarse por encima de 4.300 dólares al contado después de haber terminado julio cerca de 4.027. La zona de 4.000 conserva importancia porque fue probada varias veces durante ese mes. No obstante, como ya hemos comentado en anteriores análisis la resistencia sigue estando en 4.380. En la plata, el entorno de 63 a 64 dólares se ha convertido en la referencia inmediata tras el avance del viernes.

¿Qué puede venir ahora para el oro y la plata?

El escenario favorable para los metales combina empleo débil, inflación moderándose, rendimientos reales descendentes y continuidad de los flujos de inversión. El escenario adverso sería una inflación sorprendentemente alta que obligara a la Reserva Federal a endurecer su postura pese a la menor creación de empleo. Existe también un escenario mixto, menor crecimiento con inflación persistente, que podría beneficiar más al oro que a la plata por el riesgo de deterioro industrial.

El dato de julio ha mejorado el entorno inmediato del oro y la plata porque reduce la presión de tipos y debilita el argumento de una economía sobrecalentada. No obstante, todavía no resuelve la cuestión central. El mercado laboral se ha enfriado, pero la Reserva Federal necesita confirmar que la inflación también lo hace. Hasta conocer esa respuesta, el oro conserva una ventaja como activo monetario y defensivo, mientras la plata ofrece más potencial de aceleración a cambio de una mayor dependencia del crecimiento. La reacción del viernes fue importante, aunque será la combinación de empleo, inflación y flujos durante las próximas semanas la que determine si se convierte en tendencia.

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Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.