SpaceX sube más de 30% en tres días ¿piso o rebote temporal?

La acción de SpaceX (SPCX.US) pasó de un mínimo de 104.83 dólares el 5 de agosto a operar cerca de los 134 dólares el lunes 10, un avance que medido de mecha a mecha supera el 30% en tres sesiones, aunque medido de cierre a cierre queda en torno al 24%.

El contexto ayuda a dimensionarlo, la compañía salió a bolsa el 12 de junio a 135 dólares por acción, abrió en 150, llegó a un máximo de 225.64 el 16 de junio y desde ahí perdió más de la mitad de su valor en menos de dos meses, de manera que este rebote no es un rally desde máximos sino un intento de recuperación desde el punto más bajo de su corta vida como empresa cotizada.

Resultados, inteligencia artificial y gasto de capital

Lo que provocó la caída del 5 de agosto no fueron malos resultados sino una sola línea del reporte, porque los ingresos del segundo trimestre crecieron 92% hasta 7,814 millones de dólares y superaron el consenso por casi mil millones, el EBITDA ajustado llegó a 3,538 millones y la pérdida neta se redujo a 541 millones desde más de mil millones un año antes, pero el gasto de capital del trimestre alcanzó 18,369 millones de dólares, es decir 2.35 veces los ingresos del mismo periodo, y de esa cifra 15,828 millones se fueron a inteligencia artificial, un 86% del total.

El desglose por negocio explica bien la tensión, Starlink aportó 4,291 millones con 12 millones de suscriptores tras duplicar su base, el segmento de inteligencia artificial generó 2,561 millones y superó por primera vez al negocio espacial que quedó en 962 millones, así que la parte rentable financia a la parte que consume capital a una velocidad que el mercado todavía no sabe cómo valorar.

El vencimiento del periodo de bloqueo y el posible piso

El argumento más sólido a favor de que 105 dólares sea un piso real tiene que ver con lo que pasó el 6 de agosto, cuando venció el primer periodo de bloqueo posterior a la salida a bolsa y quedaron habilitadas 911.5 millones de acciones, más que todo el capital flotante previo y cerca de 100 mil millones de dólares en valor de mercado. El mercado llevaba semanas descontando una avalancha de ventas que nunca llegó, la acción cerró ese día con alza de 6.14% con 255 millones de títulos negociados y al día siguiente sumó 15.83%, y esto importa porque un vencimiento de bloqueo es la única prueba limpia de oferta real que existe, todo lo demás son opiniones sobre múltiplos. La estructura también ayudó, el folleto libera las acciones en nueve etapas escalonadas y no de golpe, ese día solo se habilitó el primer 20%, unos 182 millones de títulos, y el tramo anticipado que estaba condicionado a que la acción cotizara 30% por encima del precio de colocación, es decir 175.50 dólares, nunca se activó porque la condición no se cumplió.

A ese soporte se sumaron dos catalizadores concretos, el anuncio conjunto con Tesla de una inversión inicial superior a 16,800 millones de dólares para construir Terafab, una planta integrada de semiconductores para inteligencia artificial en el condado de Grimes, Texas, con los acuerdos fiscales ya cerrados, y una ronda de revisiones al alza donde Argus subió la acción de Mantener a Comprar con objetivo de 160 dólares, Citi reiteró Comprar en 200, Bernstein movió su objetivo a 248 y Morgan Stanley sostuvo su Sobreponderar en 300 calificando el vencimiento del bloqueo como una oportunidad de entrada. El consenso quedó con un objetivo medio cercano a 231 dólares, aunque con una dispersión enorme que va de 62 a 800 dólares, algo poco común en una compañía de este tamaño y que refleja lo poco que se ponen de acuerdo sobre cuánto vale.

El lado contrario también tiene números duros, la diferencia entre el gasto de capital y el EBITDA deja un hueco de caja cercano a 14,800 millones de dólares en un solo trimestre, la compañía cerró junio con unos 100 mil millones entre caja y valores negociables gracias a la colocación y a una emisión de deuda de 25 mil millones, y con el ritmo actual eso cubre alrededor de seis o siete trimestres, con el detalle de que la guía apunta a mantener el gasto de inteligencia artificial en niveles similares y el consenso proyecta que siga subiendo hacia 2028. Goldman Sachs, que recomienda comprar con objetivo de 205 dólares, estima que la empresa necesitará cerca de 270 mil millones de dólares en deuda entre 2026 y 2030 y no espera flujo de caja libre positivo hasta el último trimestre de 2030, lo cual define con precisión de qué depende la tesis, del costo del dinero. A eso hay que sumarle que el calendario de liberación de acciones apenas empezó, con tramos adicionales el 12 y el 20 de agosto, el 9 y el 24 de septiembre y el 9 y el 24 de octubre.

Los 135 dólares como nivel clave para la acción de SpaceX

Aquí entra el punto de los 135 dólares, que es probablemente el nivel más interesante del gráfico ahora mismo. Ese fue el precio de colocación, el precio al que entró todo el que participó en la salida a bolsa, y después de haber visto la acción caer hasta 104.83 dólares hay una cantidad importante de inversionistas que llevan semanas en pérdida y que están viendo el regreso a su punto de entrada. La lectura que puede volverse relevante es la contraria a la que se suele asumir, si esos inversionistas deciden no vender para salir tablas sino sostener la posición porque la información fundamental mejoró, entonces los 135 dólares dejan de ser un techo de oferta y empiezan a convertirse en una zona de soporte, y ese cambio de comportamiento sería más significativo que cualquier revisión de precio objetivo, porque significa que el mercado dejó de ver ese nivel como una salida y empezó a verlo como una referencia de valor.

En el gráfico de cuatro horas se aprecia que la acción volvió a tocar los 135 dólares después de la caída, con un cambio de estructura al superar el máximo anterior de 126.33 dólares por acción, lo cual deja la zona de 135 dólares funcionando como nivel psicológico por lo que ya se explicó del precio de salida a bolsa, y con los 150 dólares como siguiente objetivo relevante en caso de que la ruptura se confirme. Fuente: xStation5.

Agosto, septiembre y el calendario de liberación de acciones

Sobre el calendario de agosto y septiembre vale la pena hacer una precisión, porque el dato estacional por sí solo no dice mucho más allá de que agosto es el segundo peor mes del año para el S&P 500 y el tercero con mayor volatilidad promedio, algo que se explica sobre todo por la menor liquidez del periodo vacacional que amplifica cualquier sorpresa.

Lo relevante en este caso no es la estadística sino la coincidencia de fechas, porque los tramos de liberación de acciones del 9 y el 24 de septiembre caen en el mes con menor liquidez del año, justo en la ventana de una decisión de la Reserva Federal que mantiene el rango en 3.50% a 3.75% pero con tres votos disidentes a favor de subir, con el bono a diez años tocando 4.7% y con los futuros descontando una probabilidad cercana al 63% de un alza. Para una compañía cuyo valor está casi todo en flujos futuros lejanos y que necesita financiarse durante años, una tasa más alta golpea dos veces, encarece la deuda que requiere levantar y reduce el valor presente de esos flujos.

El contexto del Nasdaq 100

El Nasdaq 100 llega a este punto ya con la corrección hecha, cayó 11.3% desde su máximo de 30,740 puntos del 2 de junio hasta 27,257 el 29 de julio y recuperó buena parte del terreno en la primera semana de agosto, con una mejora clara de amplitud donde cerca del 69% de sus componentes volvió a cotizar por encima de su media de 200 sesiones frente al 58% que había en el mínimo, así que el índice no llega frágil a septiembre, llega con posicionamiento más limpio, aunque con valuaciones que siguen exigiendo ejecución perfecta en todo lo relacionado con infraestructura de inteligencia artificial.

¿Piso o rebote temporal para SpaceX?

La conclusión honesta es que los dos escenarios pueden convivir, el piso tiene argumentos, la zona de 105 dólares se defendió en el peor escenario posible de oferta con el mayor volumen de la historia del papel, y los suelos se construyen exactamente así, con malas noticias que dejan de tirar el precio. El rebote temporal tiene un argumento igual de válido, porque entre el miércoles y el viernes no cambió el gasto de capital, ni la quema de caja, ni la valuación, ni el costo del dinero, solo cambió la manera de leerlos. Lo más razonable es esperar un rango amplio entre la zona de 107 a 118 dólares y los 135 a 150 durante las próximas semanas, con la resolución dependiendo sobre todo de la guía de gasto de capital del tercer trimestre, porque cualquier señal de que ese gasto se modera sería el dato más favorable posible para la acción y cualquier aceleración devolvería la presión.

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Raúl Ojeda Espino, Analista Colaborador en XTB LATAM, especializado en Instrumentos Derivados.