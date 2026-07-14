Comparecencia de Kevin Warsh ante el Congreso: la estabilidad de la inflación es la prioridad

Conclusiones clave La Fed abandona el forward guidance y adoptará una política monetaria más dependiente de los datos

Kevin Warsh reafirma una política de tolerancia cero frente a la inflación y descarta rescates al mercado de criptomonedas

El EURUSD se mantiene estable porque el mercado no recibió señales concretas sobre nuevas alzas de tasas de interés

Principales conclusiones de la sesión de preguntas y respuestas "La inflación es una decisión" : Warsh asumió plenamente la responsabilidad de la lucha contra la inflación y afirmó que la Reserva Federal no trasladará esa responsabilidad a factores externos. Criticó explícitamente el marco de objetivo de inflación promedio adoptado por la Fed en 2020, calificándolo de "defectuoso", lo que envía una clara señal de que ya no se tolerarán desviaciones prolongadas de la inflación por encima del objetivo.

Comunicación y cambio de régimen : Prometió el inicio de un "nuevo capítulo" en la forma en que la Fed se comunica con los mercados. Rechazó el uso tradicional del forward guidance , negándose a anticipar futuras decisiones sobre las tasas de interés, y anunció que la política monetaria estará cada vez más influida por grupos de trabajo cuyos debates serán públicos.

Independencia estricta y sin rescates para las criptomonedas : Warsh defendió con firmeza la independencia de la Reserva Federal frente a la política fiscal. También marcó una línea clara en materia de estabilidad financiera, señalando que la Fed no pretende rescatar a ningún sector y descartando explícitamente cualquier posibilidad de un rescate al mercado de criptomonedas .

Estado de la economía: Indicó que tanto la economía estadounidense como los mercados financieros se mantienen sólidos, con un mercado laboral "notablemente resiliente", aunque reconoció que el sector inmobiliario continúa mostrando un comportamiento desigual. Asimismo, afirmó que el doble mandato de la Fed no presenta actualmente conflictos entre estabilidad de precios y empleo. Comentario: ¿hubo mensajes concretos y qué podemos esperar? Quienes esperaban señales claras sobre el próximo movimiento de las tasas de interés no las encontraron. La comparecencia de Warsh estuvo centrada en un cambio estructural y filosófico dentro de la Reserva Federal, pero ofreció muy pocos detalles sobre la dirección inmediata de la política monetaria. Qué esperar de Kevin Warsh en adelante El fin del forward guidance: Es probable que la Fed adopte un enfoque verdaderamente dependiente de los datos y de cada reunión. Warsh pretende gestionar las expectativas del mercado sin limitar la capacidad del FOMC para actuar, lo que implica menos señales explícitas sobre futuras subidas o bajadas de tasas. Una etapa de espera para la reforma estructural: Los detalles del nuevo "cambio de régimen" impulsado por Warsh no se conocerán hasta que los grupos de trabajo recientemente creados comiencen a presentar sus conclusiones al FOMC. Se espera que estos debates públicos se conviertan en el principal catalizador de los cambios en el marco de política monetaria durante los próximos meses. Una función de reacción más restrictiva: Al rechazar el marco adoptado en 2020, Warsh dejó claro que la Reserva Federal ya no está dispuesta a permitir que la inflación permanezca por encima del objetivo durante períodos prolongados. Aunque no afirmó que las tasas actuales sean demasiado bajas, su sesgo está claramente orientado a defender con firmeza el objetivo de inflación del 2%. Reacción del mercado El EUR/USD permaneció prácticamente estable y conservó los máximos alcanzados durante la jornada, impulsados previamente por la publicación del IPC de junio en Estados Unidos. La ausencia de un mensaje explícitamente más agresivo sobre las tasas de interés evitó un fortalecimiento adicional del dólar, dejando al mercado enfocado en el cambio institucional de largo plazo planteado por Warsh, más que en una amenaza inmediata para la política monetaria.



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