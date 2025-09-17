Conferencia de Powell de la Reserva Federal (EN VIVO)

Una conferencia con el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, acaba de comenzar. A continuación se presentan los comentarios más relevantes del banquero central: No considero necesario moverme rápidamente con las tasas de interés.

La creación de empleo se ha desacelerado, mientras que los riesgos a la baja en el mercado laboral han aumentado.

El desempleo sigue siendo bajo, pero ha repuntado.

La actividad en el sector inmobiliario se mantiene débil.

La moderación del crecimiento del PIB refleja en gran medida la desaceleración del consumo.

La moderación del crecimiento refleja en gran medida la desaceleración del consumo de los hogares.

La inflación ha aumentado recientemente y permanece en niveles relativamente elevados.

La inflación ha cedido desde los máximos de mediados de 2022, aunque sigue algo elevada.

La demanda laboral se ha debilitado.

Una parte importante de la ralentización del empleo refleja la caída de la fuerza laboral.

La creación de empleo en las nóminas se ha desacelerado significativamente, reflejando una menor inmigración y una participación más baja.

El desempleo se ha mantenido prácticamente sin cambios en el último año.

El impacto de la base comparativa de tarifas sobre la inflación es de corta duración.

El riesgo de una inflación persistente derivada de los aranceles debe ser gestionado y evaluado.

El efecto general de los aranceles sobre la inflación aún está por verse.

Los cambios en la política evolucionan y sus efectos sobre la economía son inciertos.

Más allá del próximo año, la mayoría de las medidas de expectativas de inflación se mantienen coherentes con el objetivo del 2 %.

La inflación en bienes ha repuntado, mientras que la desinflación en servicios continúa.

Es posible que los aranceles sean una de las razones de cierta desaceleración en el mercado laboral.

Los cambios en el mercado laboral se deben en gran medida a factores migratorios.

Ya no puedo afirmar que el mercado laboral sea sólido. Durante la conferencia de prensa, Powell intenta enfriar el sentimiento de los inversores y subrayar la dependencia de la Reserva Federal respecto a los datos. El dólar muestra un ligero fortalecimiento, y el EUR/USD está reduciendo el alza registrada inmediatamente después de conocerse la decisión. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil

