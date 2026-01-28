Conferencia de prensa del FOMC (EN VIVO) 🚨

28.01.2026 - Powell (FOMC):
- La tasa de desempleo se mantiene estable y la inflación se mantiene elevada.
- La tasa actual es apropiada para mantener el doble mandato de baja inflación y preservación del mercado laboral.
- La demanda laboral se ha suavizado claramente.
- La situación del mercado inmobiliario es "débil".
- La inflación se vio impulsada por los aranceles.
- La desinflación fue liderada por el sector servicios.
- La Reserva Federal está bien posicionada para cronometrar y evaluar su situación actual.
- Las expectativas de inflación a largo plazo están alineadas con los objetivos de la Reserva Federal.
- Las distorsiones del "cierre" se están desvaneciendo.
- Las perspectivas de actividad económica han mejorado recientemente, lo que se espera que respalde el mercado laboral.
- "La política puede ser ligeramente neutral o algo restrictiva".
- "Hemos completado gran parte del proceso de normalización de la política".
- "La mayor parte de la presión inflacionaria en la economía es efecto de los aranceles, y eso es positivo".
- Existe tensión entre la inflación y el desempleo, pero "el riesgo a la baja ha disminuido". Jerome Powell se ha negado a comentar sobre los movimientos del dólar, así como sobre la participación política de la Reserva Federal.
