La inflación PCE en EE. UU. cumple con previsiones mientras el crecimiento del PIB se desacelera

- La inflación PCE en EE. UU. se mantiene en línea con las expectativas, con el Core PCE en 3,1% interanual.
- El PIB del cuarto trimestre crece solo 0,7%, muy por debajo del 1,4% esperado, señalando una desaceleración económica.
- Los pedidos de bienes duraderos se estancan en 0,0%, quedando muy por debajo de las previsiones del mercado.
- La inflación PCE en EE. UU. se mantiene en línea con las expectativas, con el Core PCE en 3,1% interanual.
- El PIB del cuarto trimestre crece solo 0,7%, muy por debajo del 1,4% esperado, señalando una desaceleración económica.
- Los pedidos de bienes duraderos se estancan en 0,0%, quedando muy por debajo de las previsiones del mercado.
Los últimos datos macroeconómicos de Estados Unidos muestran que la inflación medida por el PCE se mantiene en línea con las expectativas, mientras que el crecimiento del PIB registra una desaceleración significativa.
Inflación PCE de enero
Los datos de enero indican que el Core PCE mensual se situó en 0,4%, exactamente en línea con las expectativas del mercado y sin cambios frente al 0,4% anterior.En términos interanuales, el Core PCE alcanzó 3,1%, también en línea con las previsiones del 3,1%, frente al 3,0% previo.Por su parte, el PCE general mensual registró 0,3%, cumpliendo con la estimación y moderándose desde el 0,4% anterior.En términos anuales, el PCE general se situó en 2,8%, por debajo de las previsiones del 2,9% y del 2,9% registrado anteriormente.
Crecimiento del PIB en el cuarto trimestre
Los datos del PIB del cuarto trimestre mostraron una desaceleración notable de la economía estadounidense.El PIB trimestral (QoQ) creció 0,7%, muy por debajo de la previsión de 1,4% y del 4,4% registrado previamente.Al mismo tiempo, el índice de precios del PIB se situó en 3,8%, ligeramente por encima de las expectativas del 3,7% y del 3,7% anterior.
Pedidos de bienes duraderos
Los pedidos de bienes duraderos de enero se mantuvieron sin cambios en términos mensuales (0,0%), muy por debajo de la previsión del 1,1% y frente a la caída anterior de -0,9%.Si se excluye el sector defensa, los pedidos aumentaron 0,5%
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