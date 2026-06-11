🔵 CONFERENCIA DEL BCE (EN VIVO)

- El BCE elevó las tasas de interés en 25 puntos básicos y revisó al alza sus previsiones de inflación para los próximos años.
- Christine Lagarde señaló que la guerra en Oriente Medio está generando presiones inflacionarias significativas y justificó plenamente la subida de tasas.
- El BCE considera que la inflación representa un riesgo mayor que el crecimiento económico y mantiene una postura firme frente a las presiones de precios.
- El BCE elevó las tasas de interés en 25 puntos básicos y revisó al alza sus previsiones de inflación para los próximos años.
- Christine Lagarde señaló que la guerra en Oriente Medio está generando presiones inflacionarias significativas y justificó plenamente la subida de tasas.
- El BCE considera que la inflación representa un riesgo mayor que el crecimiento económico y mantiene una postura firme frente a las presiones de precios.
El Banco Central Europeo (BCE) ha decidido aumentar sus tasas de interés clave en 25 puntos básicos (tasa de depósito: 2,25%), por primera vez en casi tres años. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, está a punto de comparecer en Fráncfort para comentar la decisión y presentar las nuevas previsiones macroeconómicas para la Eurozona. Tras la declaración se realizará una sesión habitual de preguntas y respuestas. A continuación, encontrarás los puntos clave de la conferencia.
Puntos clave de Christine Lagarde:
- La guerra en Oriente Medio está generando una importante presión inflacionaria y la decisión de subir las tasas es sólida bajo una amplia gama de escenarios futuros relacionados con el conflicto y la duración del shock en los precios de la energía.
- Previsiones: Las previsiones de inflación han sido revisadas al alza (3% en 2026, 2,3% en 2027 y 2% en 2028) debido al shock energético y a los efectos indirectos esperados. Las perspectivas de crecimiento han sido revisadas a la baja (0,8% en 2026, 1,2% en 2027 y 1,5% en 2028).
- Crecimiento: La guerra está afectando negativamente la actividad económica y las encuestas apuntan a una desaceleración, especialmente en el sector de servicios. El mercado laboral sigue siendo sólido; sin embargo, la demanda de empleo se está debilitando, afectando la confianza de los hogares.
- La respuesta fiscal al shock energético debe ser específica, temporal y adaptada a la situación, y no debe presionar las finanzas públicas más allá de la duración del shock.
- Inflación: El aumento de la inflación sigue estando impulsado por la energía (+10,9% en abril), mientras que la inflación de los alimentos se desaceleró hasta el 2%. Sin embargo, el IPCA Subyacente aumentó hasta el 2,5% en mayo, el nivel más alto desde abril de 2025. Según las encuestas, las empresas aún esperan seguir aumentando sus precios de venta. La inflación debería regresar al objetivo a mediados de 2027.
- Riesgos: Los riesgos para el crecimiento se inclinan a la baja (menor crecimiento del PIB), mientras que los riesgos para la inflación se inclinan al alza (mayores aumentos de precios). Una resolución rápida de la guerra en Oriente Medio aliviaría ambos riesgos. La volatilidad de los mercados financieros podría desalentar la compra de activos, ayudando a limitar un posible aumento adicional de la inflación.
- La decisión de hoy fue unánime y no hubo discusión sobre alternativas. La subida no fue una medida de "seguro", sino una reacción a los costos ya materializados (directos o indirectos) de la guerra entre Estados Unidos e Irán.
- El BCE aún no está observando efectos de segunda ronda, los cuales estarían asociados al aumento de las presiones salariales.
- El BCE añadirá un "escenario moderado" a sus proyecciones, que se sumará a los escenarios adverso y severamente adverso.
- El BCE está menos preocupado por el crecimiento que por la inflación, especialmente debido a que la presión inflacionaria se mantiene consistente en todos los escenarios. La revisión a la baja de 0,1 puntos porcentuales en las previsiones de crecimiento no es lo suficientemente significativa como para implicar un entorno sin crecimiento. Para impulsar el crecimiento existen otras herramientas que quedan fuera del mandato del BCE, como el aumento de la productividad, la reducción de las barreras comerciales dentro de la Unión Europea y una mayor integración entre ahorro e inversión.
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