CoreWeave extiende su fuerte rebote y se acerca a una resistencia técnica

CoreWeave (CRWV.US) es un proveedor de infraestructura en la nube y distribuidor de software enfocado en inteligencia artificial; puede no ser tan conocido como los líderes de la revolución de IA, pero aparece regularmente en las discusiones de mercado y nuevamente se ha situado en el foco de los inversionistas.

Las acciones de la compañía suben más de 10%, impulsadas por una serie de anuncios positivos que, a primera vista, dibujan el panorama de una empresa en rápido crecimiento. El 9 de abril, CoreWeave anunció la extensión de su acuerdo con Meta Platforms por 21 mil millones de dólares adicionales, elevando el valor total de los contratos entre ambas compañías a 35 mil millones de dólares, con vigencia hasta 2032.

El mismo día, la empresa firmó un acuerdo multianual con Anthropic, uno de los principales desarrolladores de modelos de inteligencia artificial, que, tras una serie de errores de OpenAI, comienza a tomar liderazgo en la carrera por el dominio del segmento de modelos de lenguaje.

El gráfico muestra un rebote, pero también cicatrices

Observando el gráfico diario de CRWV, la magnitud de los últimos meses es evidente: tras un debut bursátil eufórico en la primavera de 2025, el precio se desplomó desde aproximadamente $190 hasta mínimos en la zona de $70–75, donde encontró un fuerte soporte marcado por la línea horizontal negra (zona actual de valor).



Fuente: xStation

Desde comienzos de 2026, se ha desarrollado una recuperación sistemática, y la sesión actual ha llevado al precio por encima de la resistencia clave en torno a $103–$105 (VWAP de ticks, línea azul), lo que podría señalar un cambio estructural de tendencia.

El RSI (14) alcanzó un nivel de 73,92, una zona de sobrecompra comparable con la de julio de 2025, que históricamente precedió correcciones de corto plazo. También es relevante que el precio sigue muy por debajo de la anterior zona de valor situada entre $130–$145, que constituye un objetivo importante para los compradores.

El lado financiero: crecimiento sin beneficios

Pero, ¿el sentimiento del mercado refleja los fundamentales? CoreWeave aumentó sus ingresos hasta $5.131 mil millones desde $1.915 mil millones un año antes, lo que representa un crecimiento impresionante de 168%.

Sin embargo, todo este incremento fue absorbido por costos de tecnología, infraestructura y administración: el resultado operativo cayó a -$46 millones, y la pérdida neta alcanzó $1.167 mil millones.

El gasto por intereses netos subió a $1.229 mil millones desde $361 millones el año anterior, lo que implica que la empresa destina más del 30% de sus ingresos únicamente al servicio de la deuda, mientras continúa aumentando su endeudamiento.

La dirección suele destacar un EBITDA ajustado de $3.093 mil millones, pero la diferencia frente al resultado contable no es casual. Está compuesta por depreciaciones por $2.454 mil millones, activos por los que la empresa paga intereses, y compensaciones en acciones superiores a $630 millones. En otras palabras, la depreciación representa casi la mitad de los ingresos, y la métrica preferida por la compañía no lo refleja.

Debilidades de control y riesgo crediticio

Este panorama no mejora al considerar las debilidades significativas en los controles internos sobre los reportes financieros, que se espera continúen durante 2026. En condiciones normales, esto habría provocado una reacción mucho más negativa del mercado.

El mercado de crédito parece ser más prudente en su evaluación: el spread CDS a 5 años de CoreWeave, pese a una reciente caída, sigue por encima de 600 puntos básicos, lo que implica una probabilidad de default cercana al 10% anual y entre 30% y 40% acumulado en cinco años.

¿Qué sigue?

La estrategia de crecimiento de CoreWeave depende en gran medida de sus alianzas con Anthropic y OpenAI, compañías que, pese a sus avances tecnológicos, continúan generando pérdidas crecientes.

Un análisis prudente sugiere considerar si los contratos anunciados, muy llamativos en términos nominales, no representan en parte un intento de sostener el sentimiento del mercado hacia una empresa cuyo modelo de negocio presenta debilidades estructurales importantes.

Si CoreWeave llegara a quebrar, podría convertirse en el clásico “canario en la mina”, una señal de alerta para los inversionistas de que todo el ecosistema de IA generativa está consumiendo capital más rápido de lo que logra generarlo.

Independientemente de las declaraciones de la administración y del entusiasmo del mercado, los datos duros hoy dejan más preguntas que respuestas—y esas respuestas probablemente llegarán con los próximos resultados trimestrales.