Resultados de Lumentum: la industria fotónica acelera gracias a la IA

La presentación de resultados de Lumentum correspondiente al segundo trimestre del año fiscal 2026 fue claramente mejor de lo esperado, y una sorpresa positiva aún mayor fueron las perspectivas para los próximos meses.

El fabricante de componentes ópticos se está beneficiando de un nuevo y fuerte aumento de las inversiones en centros de datos de IA, lo que está impulsando la demanda de switches ópticos y láseres avanzados.

Las acciones de la compañía suben alrededor de un 8% en la apertura de la sesión posterior a la publicación de resultados.

Resultados

Los ingresos de la compañía superaron el umbral psicológico de 1.000 millones de USD , frente a las expectativas del mercado de alrededor de 988 millones de USD. Esto representa un crecimiento de aproximadamente un 109% interanual y un 24% trimestre a trimestre.

, frente a las expectativas del mercado de alrededor de 988 millones de USD. El BPA alcanzó los 3,23 USD, superando el consenso de aproximadamente 2,9 a 3,0 USD. El beneficio por acción aumentó un impresionante 267% interanual, situándose significativamente por encima incluso del extremo optimista de las previsiones de la dirección.



Este crecimiento extraordinario de los beneficios fue uno de los elementos clave para los inversores.

El margen bruto no GAAP aumentó hasta el 50,4% desde el 47,9% del trimestre anterior, mientras que el margen operativo alcanzó el 36,6%, superando el extremo superior de la previsión anterior de la compañía.

La pérdida neta GAAP reportada de 7.160 millones de USD parece dramática, pero no refleja la situación operativa de Lumentum. Se debe principalmente a una pérdida contable extraordinaria y no monetaria relacionada con la conversión de deuda.



Lumentum está utilizando eficazmente la fuerte demanda para llevar al mercado una combinación de productos más favorable. El crecimiento no solo es elevado, sino también de mayor calidad y, según afirman los representantes de la compañía, esto es solo el comienzo.

Previsiones

Este es claramente el punto más sólido de la publicación de resultados. La dirección de Lumentum espera ingresos en un rango de entre 1.225 y 1.275 millones de USD. El consenso anterior se situaba en aproximadamente 1.160 millones de USD.

La previsión de BPA ajustado se sitúa entre 4,05 y 4,35 USD, frente a expectativas de alrededor de 3,60 USD.

Conclusión

El principal motor de crecimiento sigue siendo la infraestructura construida para la inteligencia artificial. La compañía se encuentra a la vanguardia de la industria fotónica, es decir, del uso de componentes ópticos para transmitir datos. Esta industria probablemente será absolutamente crucial en las próximas etapas de expansión de la infraestructura de IA. Esto se debe a los límites físicos de la arquitectura actual de los centros de datos. Los cables y switches tradicionales implican un límite máximo de velocidad basado en las propiedades físicas de los componentes. Además, estos componentes se calientan, desperdiciando energía al convertirla primero en calor y, posteriormente, nuevamente cuando ese mismo calor debe eliminarse para mantener la eficiencia operativa. La fotónica utiliza láseres, fibra óptica y vidrio para evitar la mayoría de estos problemas, al tiempo que aumenta las velocidades de transmisión hasta acercarlas al límite establecido por nuestra comprensión actual de las leyes de la física.

Hasta hace poco, el despliegue a gran escala de la fotónica simplemente no tenía sentido. Pero ante unas inversiones sin precedentes y un apetito insaciable de las compañías tecnológicas por capacidad de computación, este campo está pasando de ser una curiosidad a convertirse en uno de los pilares de todo el auge de inversión. Los resultados apenas están comenzando a reflejarse en las cifras.

Los envíos de switches OCS se duplicaron frente al trimestre anterior, y en el próximo período se espera que sus ventas superen claramente los 100 millones de USD.

La compañía también está aumentando la producción de transceptores 1.6T, así como de láseres EML, CW y de alta potencia. La demanda sigue siendo lo suficientemente fuerte como para que la capacidad de producción en algunas categorías continúe limitando el ritmo de cumplimiento de los pedidos.

Los resultados confirman que Lumentum es uno de los principales beneficiarios de la expansión de la infraestructura de IA. Al mismo tiempo, la muy elevada valoración de las acciones significa que el mercado espera nuevas revisiones al alza de las previsiones y una ampliación de la producción prácticamente impecable. Evaluar el atractivo de la propia acción se está volviendo cada vez más exigente, especialmente después del fuerte aumento de su cotización.

Análisis Lumentum (D1)

A pesar de una revalorización significativa entre abril y junio, la tendencia alcista se mantuvo tras un rebote desde alrededor de 620. El precio se ha alejado de la EMA200 y, mientras se mantenga por encima del nivel de Fibonacci del 100% de la onda alcista anterior, el panorama técnico continúa siendo alcista, con un posible movimiento hacia el máximo marcado por el nivel de Fibonacci del 161,8%. Fuente: xStation5