13:14 · 16 de diciembre de 2025

CoreWeave y el futuro de la infraestructura de IA

CoreWeave se ha convertido recientemente en un símbolo de las grietas que comienzan a aparecer en la narrativa del aparentemente interminable auge de la infraestructura de inteligencia artificial. La compañía, que hasta hace poco era considerada un pure play en IA generativa, ha perdido decenas de miles de millones de dólares en capitalización bursátil en cuestión de semanas. Su precio de la acción ha registrado una caída de varios decenas por ciento, y los mercados empiezan a cuestionar si su valoración refleja los fundamentos reales del negocio. No se trata solo de un problema de una empresa en particular, sino de una señal de advertencia para todo el segmento de infraestructura de IA, incluidos los centros de datos especializados, los proveedores de servicios en la nube y los fabricantes de hardware.

Las razones detrás del deterioro de CoreWeave son múltiples. La empresa enfrenta retrasos en la construcción de centros de datos, entre ellos una instalación clave en Denton destinada a OpenAI, el fracaso de un intento de fusión con Core Scientific y crecientes críticas por parte de inversionistas con posiciones cortas. Su modelo de negocio se basa en la compra de procesadores GPU avanzados y el arriendo de capacidad de cómputo a grandes clientes como OpenAI, Microsoft y Meta. El financiamiento de estas inversiones mediante elevados niveles de deuda presiona los flujos de caja y los márgenes, mientras que el ritmo de crecimiento de la inversión —superior al crecimiento de los ingresos— alimenta las preocupaciones sobre una posible burbuja en el sector de la IA.

Varios desafíos clave quedan en evidencia. Un modelo de negocio sustentado en hardware costoso y fuertes inversiones en centros de datos funciona bien en un entorno de dinero barato y euforia por la inteligencia artificial, pero se vuelve riesgoso cuando las tasas de interés suben y la rentabilidad es incierta. El mercado comienza a percibir el riesgo de una sobreinversión, ya que la capacidad de cómputo crece más rápido que la certeza de que los clientes la utilicen plenamente y estén dispuestos a pagar por ella. CoreWeave ha quedado bajo el escrutinio de críticos e inversionistas en corto, lo que acelera la salida de capitales y aumenta la presión sobre todo el segmento de empresas vinculadas a la IA.

La situación de CoreWeave tiene implicancias más amplias para el mercado tecnológico y los inversionistas. Las compañías expuestas a la inteligencia artificial y las grandes tecnológicas podrían beneficiarse de eventuales recortes de tasas de interés, lo que mejoraría el acceso al crédito y respaldaría la inversión y el consumo. Sin embargo, las masivas inversiones en IA no benefician a todos por igual. Los líderes en esta carrera de inversión pueden obtener ventajas significativas, mientras que las empresas menos intensivas en capital podrían enfrentar pronto condiciones financieras cada vez más desafiantes.


