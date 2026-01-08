Venta masiva en criptomonedas: Ripple pierde pese a alianza con Amazon

- La caída de Bitcoin por debajo de USD 90.000 arrastra al mercado cripto y refuerza la debilidad técnica de XRP y Dogecoin, pese a noticias positivas puntuales.
- La caída de Bitcoin por debajo de USD 90.000 arrastra al mercado cripto y refuerza la debilidad técnica de XRP y Dogecoin, pese a noticias positivas puntuales.
La caída de Bitcoin (BTC) ha desatado una venta generalizada en el mercado de criptomonedas, presionando a cientos de altcoins, entre ellas Dogecoin (DOGE) y XRP (Ripple). El sentimiento se ha vuelto claramente pesimista: BTC perfora los USD 90.000, mientras Ethereum (ETH) intenta sostener la zona de USD 3.000.
Gráficos de XRP y DOGECOIN
XRP registra una fuerte baja en la sesión y prácticamente borra las ganancias de Año Nuevo, cayendo por debajo de la media móvil exponencial de 200 períodos (EMA200, línea roja). Esto ocurre a pesar del acuerdo con Amazon Web Services (AWS), que a través de su plataforma de IA generativa Amazon Bedrock colaborará en el monitoreo y análisis del XRP Ledger (libro de cuentas).
Desde una lectura técnica, el retroceso tras “tocar” la EMA200 suele interpretarse como señal de debilidad estructural y refuerzo de la tendencia bajista mientras el precio se mantenga por debajo de USD 2,40. La caída desde el último máximo local ya ronda el 25%.
Fuente: xStation5
En línea con XRP, Dogecoin retrocede hasta USD 0,138, eliminando las subas recientes. El precio vuelve a situarse por debajo de la media móvil de 50 períodos, sin lograr sostenerse por encima de ese nivel más allá de los primeros días de enero.
Fuente: xStation5
Petróleo en máximos de dos meses por Irán y ataques en el Mar Negro
¿Qué economías y sectores quedan más expuestos al arancel del 25% por negocios con Irán?
EURUSD salta tras IPC subyacente de EE. UU. más débil de lo esperado
Dólar hoy: el peso mexicano se fortalece por inflación en EE. UU., pero persiste la incertidumbre del Plan México
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.