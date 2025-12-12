Costco supera expectativas en ganancias, pero Wall Street mantiene cautela

Los aranceles y la moderación en la tasa de renovación aparecen como los principales focos de preocupación para los inversores.

A pesar del sólido desempeño operativo, las acciones muestran debilidad por dudas sobre valoración y renovación de membresías.

Costco superó las expectativas del mercado en ganancias por acción e ingresos durante su primer trimestre fiscal.

Si bien Costco Wholesale publicó ganancias fiscales sólidas en el primer trimestre, la reacción de los inversores fue moderada, probablemente reflejando expectativas aún más elevadas sobre los resultados de la compañía.

Las ganancias por acción de Costco para el trimestre finalizado el 23 de noviembre alcanzaron los 4,50 dólares, superando el consenso de los analistas de FactSet, que esperaba 4,27 dólares. Por su parte, los ingresos llegaron a 67.300 millones de dólares, por encima de los 67.140 millones proyectados por el mercado.

Ventas sólidas impulsadas por consumo estacional

Las ventas del primer trimestre, excluyendo las cuotas de membresía, aumentaron un 8,2 % interanual, según informó la compañía. Además, las ventas comparables totales crecieron un 6,4 %, superando levemente las proyecciones de un aumento del 6 %.

Las fiestas de otoño jugaron un papel clave en este desempeño. Los patios de comida de Costco en Estados Unidos marcaron un récord diario en Halloween, con la venta de 358.000 pizzas enteras, según detalló Gary Millerchip, director financiero de Costco. Asimismo, en los tres días previos al fin de semana de Acción de Gracias, la compañía vendió 4,5 millones de pizzas.

Fuerte desempeño del negocio digital

El negocio digital de Costco, orientado principalmente a productos discrecionales, también mostró un desempeño destacado. Los consumidores aprovecharon el período para abastecerse de regalos y decoración, y el Black Friday se convirtió en un día récord para el comercio electrónico en Estados Unidos.

Durante todo el trimestre, las ventas de oro, joyería, electrónica y ropa registraron crecimientos de dos dígitos interanuales, reforzando la fortaleza del canal online.

“De cara al futuro, nos sentimos alentados por el amplio impulso de ventas que está experimentando COST, y seguimos creyendo que COST ofrece un valor inmenso, que debería impulsar un crecimiento saludable de la comparación en el futuro”, escribió Corey Tarlowe, analista de Jefferies.

Acciones bajo presión pese a buenos resultados

A pesar de este sólido ritmo operativo, las acciones de Costco cayeron un 0,3 % en la sesión previa a la apertura del mercado del viernes. En lo que va del año, los títulos acumulan una caída cercana al 4 %, un comportamiento llamativo para una compañía que históricamente ha superado al mercado.

En un horizonte de cinco años, las acciones de Costco han subido un 135 %, superando ampliamente el desempeño del S&P 500, que avanzó un 88 % en el mismo período. Sin embargo, este año el mercado parece más escéptico.

Valoración elevada y dudas en Wall Street

El flojo desempeño bursátil reciente sugiere que Wall Street comienza a cuestionar la capacidad de Costco para seguir superando al mercado, especialmente considerando su elevada valoración. Actualmente, las acciones cotizan a unas 43 veces las ganancias esperadas de los próximos 12 meses, por debajo de los máximos recientes de 57 veces, pero aún muy por encima del múltiplo del S&P 500, que se sitúa en 22,5 veces, según Dow Jones Market Data.

Aparentemente, no hay fallas visibles en el desempeño del negocio. El minorista de descuento ha continuado creciendo tanto en ganancias como en ingresos a un ritmo saludable, manteniendo su reputación como una de las compañías más consistentes del sector consumo.

De hecho, el informe mensual de ventas más reciente mostró un aumento de las ventas comparables de poco más del 6 % durante los meses de otoño, lo que refuerza la idea de una demanda sólida y una continua ganancia de cuota de mercado.

Renovación de membresías y aranceles: los principales riesgos

No obstante, algunos analistas han comenzado a expresar preocupación por la moderación en las tasas de renovación de membresías. En el cuarto trimestre fiscal, la tasa cayó al 89,8 % desde el 90,2 % del trimestre anterior, lo que, según Michael Lasser, analista de UBS, representó la mayor caída intertrimestral en al menos 15 años. En el primer trimestre fiscal, la tasa se situó en 89,7 %.

El equipo directivo explicó que esta disminución está relacionada con el aumento de membresías contratadas en línea, que históricamente muestran tasas de renovación ligeramente inferiores. Además, señalaron que esperan que estas tasas sigan bajando hasta que la tendencia se estabilice, aunque destacaron que la caída fue menor a lo previsto gracias a campañas de marketing dirigido a miembros próximos a vencer.

Otro foco de inquietud para los inversores son los aranceles y su impacto en los costos operativos y márgenes. La compañía incluso ha demandado a la administración Trump para garantizar un posible reembolso arancelario si la Corte Suprema falla en contra de los nuevos aranceles de importación.

Aun así, el margen bruto de Costco se mantuvo prácticamente sin cambios interanuales, en 11,32 %. Millerchip explicó que medidas de mitigación como el uso de marcas blancas y un mayor abastecimiento en Estados Unidos y países con aranceles más bajos están ayudando a reducir el impacto para los consumidores.