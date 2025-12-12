Lululemon sube más de 12% tras mejoras de precio objetivo y transición en su dirección ejecutiva

Las acciones de Lululemon extendieron con fuerza el repunte reciente, subiendo más de 12% al inicio de la sesión, impulsadas por una batería de catalizadores que coincidieron por primera vez en varios trimestres: resultados trimestrales mejores a lo esperado, revisiones al alza en precios objetivo por parte de múltiples bancos y un anuncio corporativo que reconfigura el mapa estratégico de la compañía.

El mercado recibió con alivio que la firma superara sin problemas las estimaciones, con ingresos que rozaron los 2.570 millones de dólares y utilidades por acción muy por encima del consenso, reafirmando que la demanda internacional —especialmente en China— sigue actuando como contrapeso a la desaceleración en Norteamérica. Además, la empresa revisó su guía anual al alza, proyectando ingresos cercanos a los 11.000 millones de dólares y beneficios por acción entre 12,9 y 13 dólares, pese a anticipar un impacto de 210 millones de dólares por aranceles en 2025.

Cambio de CEO y programa de recompra: señales de renovación estratégica

A este impulso fundamental se sumó un cambio de mayor calado: Calvin McDonald, CEO desde 2018, dejará el cargo en enero. Aunque el relevo llega en un momento en que la compañía enfrenta desgaste competitivo en su mercado principal —con marcas como Alo Yoga o imitaciones privadas erosionando participación—, la reacción del mercado fue positiva.

Lululemon acompañó la noticia con un aumento de 1.000 millones de dólares en su programa de recompra de acciones, reforzando la señal de fortaleza financiera y de compromiso con la creación de valor. En paralelo, bancos como Truist, Evercore, Stifel, Jefferies y BofA elevaron sus precios objetivo, argumentando que la estabilización del negocio internacional y el reposicionamiento de producto abren espacio para que un nuevo liderazgo ejecute un refresh estratégico más ambicioso.

La lectura del mercado: oportunidad para resetear la narrativa en Norteamérica

En ese contexto, el mercado parece interpretar el cambio de CEO no como un síntoma de debilidad, sino como la oportunidad de resetear la narrativa en Norteamérica, donde la empresa ha reconocido problemas de surtido, rotación y competencia. La mejora reciente en márgenes, el mantenimiento de una liquidez sólida (con un current ratio por encima de 2) y la resiliencia del negocio global permiten —por primera vez en meses— que las buenas noticias no se diluyan en el ruido competitivo.

Aun así, varias corredoras mantienen recomendaciones neutrales: el diagnóstico central es que la transición de liderazgo puede ofrecer upside, pero no resuelve de inmediato los desafíos estructurales del segmento athleisure en EE.UU.

Análisis técnico: ruptura del rango lateral y activación de sesgo alcista

Desde el punto de vista técnico, la acción rompió con fuerza el techo del rango lateral que había contenido el precio desde septiembre, delimitado aproximadamente entre 158 y 186 dólares, y saltó directamente hacia la zona de 205–211 dólares, donde antes había fracasado en múltiples intentos de ruptura.

La aceleración llega acompañada de un RSI en sobrecompra, reflejo de un cambio potente de momentum, pero también de la posibilidad de que el precio necesite un proceso de consolidación o retroceso corto antes de atacar niveles superiores.

Mientras el soporte de 186–190 dólares se mantenga firme, el sesgo permanece constructivo, con siguientes objetivos técnicos en 225–230 dólares, y, más adelante, la posibilidad de ir cerrando parte del extenso gap que dejó la corrección profunda de 2025.

