¿Cuánto más puede subir el café tras el salto de la semana?

Hace apenas unas semanas, el consenso del mercado giraba en torno a un pronóstico de cosecha récord en Brasil para el ciclo 2026-27, una perspectiva que había hundido al café arábica (COFFEE) tras las fuertes subidas de 2025. Sin embargo, en cuestión de días, el café arábica saltó lo más fuerte en casi cuatro años, rompiendo resistencias que habían contenido el precio durante meses, impulsado por un giro repentino en la percepción sobre la oferta de corto plazo, incluso cuando el argumento de sobreoferta de mediano plazo sigue sin resolverse.

Una cosecha más lenta en Brasil y inventarios en mínimos reactivan el temor a la escasez

La cosecha de café en Brasil alcanzó apenas 44% de avance al 24 de junio, por debajo del 51% del año anterior y del promedio de cinco años de 47%, según datos de Safras & Mercado. Las lluvias fuera de temporada en las principales zonas productoras retrasaron las labores de campo y generaron dudas sobre la calidad del grano, mientras fondos de inversión aumentaron su actividad ante la incertidumbre climática. Las lluvias recientes agravaron una situación de oferta que ya venía ajustada desde el año pasado.

Los inventarios diarios de café en la bolsa de futuros del ICE. Fuente: MacroMicro.

Los inventarios certificados de arábica en ICE cayeron otros 3.069 sacos hasta 377.465, el nivel más bajo desde marzo de 2024. Un año atrás el volumen era de 841.173 sacos, lo que implica una reducción de más de la mitad en doce meses. Climatempo proyecta clima seco para la primera quincena de julio, lo que debería ayudar a que la cosecha recupere terreno, aunque el daño a la percepción del mercado sobre la oferta disponible en el corto plazo ya está hecho.

Los fondos especulativos giran a posiciones largas y amplifican el movimiento

El café arábica subió lo más fuerte en casi cuatro años el martes, con los futuros en Nueva York avanzando hasta 8% en una sola sesión, su mayor ganancia intradía desde julio de 2022, y un acumulado mensual cercano a 12%. Ese repunte recupera buena parte de la caída que el café había sufrido a comienzos de año, cuando los analistas proyectaban la cosecha récord brasileña antes mencionada. Los productores brasileños, además, retuvieron ventas a la espera de mejores precios y como cobertura ante un eventual evento de El Niño este año, lo que redujo aún más la oferta disponible en el mercado físico.

El movimiento se aceleró cuando los asesores de trading en materias primas, que siguen algoritmos de tendencia, giraron a posiciones netas largas por primera vez en más de tres meses, según Bloomberg, lo que probablemente amplificó la magnitud del salto. El contrato más activo llegó a subir 6.7% en una sola sesión, su nivel intradía más alto desde el 26 de marzo.

No todas las voces del mercado comparten el mismo grado de alarma, el mercado está apostando a problemas futuros que todavía no ocurrieron, incluyendo tormentas que podrían no materializarse, y que la perspectiva de cosecha en Brasil sigue siendo razonable. El punto a considerarse es que existe una desconexión entre la expectativa de una oferta masiva desde Brasil este año, que todavía no se materializó, y la tensión que hoy se observa en el mercado físico de corto plazo.

Análisis del precio del café (COFFEE)

El gráfico diario muestra al café arábica cotizando en 347.27, tras un salto que llevó al precio a romper de forma decisiva los 319.37 y los 276.18, niveles que habían contenido el precio durante buena parte del año. El precio superó también la SMA(50) y se acerca ahora a la SMA(200), que actúa como resistencia de mediano plazo tras haber sido superada de forma momentánea por la vela de ruptura.

El RSI se ubica en zona de sobrecompra, consistente con la magnitud del movimiento reciente y el MACD confirma el impulso alcista. La siguiente resistencia relevante se ubica en 369.67, seguida de 384.62 y, más arriba, el máximo histórico de 423.14, mientras que el soporte inmediato pasó a ser 319.37, el techo del rango que el precio acaba de perforar.

Fuente: xStation5.

El gráfico horario muestra el detalle del movimiento de las últimas semanas, en que el precio subió de forma acelerada desde el mínimo de 242.31 registrado a comienzos de junio, apoyado en una línea de tendencia ascendente que se mantiene intacta.

La extensión de Fibonacci trazada sobre ese tramo ubica al precio actual muy cerca del nivel del 161.8%, en 351.38, con extensiones adicionales en 364.9, correspondiente al 200%, y 386.5, correspondiente al 261%, si el impulso continúa. El ADX confirma una tendencia alcista excepcionalmente fuerte y bien definida., ya el RSI está también en sobrecompra, mientras la SMA(50) y la SMA(200) quedaron muy por debajo del precio y funcionan como soporte de fondo.

Fuente: xStation5.

En conjunto, el sesgo técnico es claramente alcista en ambos marcos temporales, aunque la lectura conjunta de un RSI en sobrecompra y un ADX en niveles extremos sugiere que el mercado está maduro para una pausa o una corrección técnica antes de intentar extender el avance hacia los 370 u 385 puntos.