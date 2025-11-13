CVS Health análisis: perspectivas, valoración y desempeño 2025

La diversificación entre Servicios de Salud, Beneficios de Atención Médica y Farmacia & Bienestar del Consumidor fortalece su resiliencia.

CVS Health Corporation es una compañía que ha formado parte de la vida diaria de millones de estadounidenses durante años. Sus farmacias están presentes prácticamente en cada ciudad, mientras que sus servicios de seguros y atención médica le permiten operar en múltiples frentes de manera simultánea. Aunque a menudo se la considera una empresa defensiva, CVS Health no se ha quedado quieta. El creciente número de clientes que requieren servicios de salud y su capacidad para beneficiarse de la dinámica del mercado convierten a la compañía en una presencia estable en un entorno lleno de incertidumbre. Para los inversores, esto representa una oportunidad de combinar seguridad con participación en un mercado que continúa expandiéndose junto con las necesidades sociales.

Perfil de negocio

Históricamente, el principal impulsor de ingresos de CVS Health ha sido el segmento de Servicios de Salud, que incluye servicios sanitarios y farmacias minoristas, y que en 2018 representaba más de la mitad de los ingresos totales de la empresa. Con el tiempo, sin embargo, su participación en los ingresos ha disminuido gradualmente, mientras que los segmentos de Beneficios de Atención Médica y Farmacia & Bienestar del Consumidor han ido ganando importancia.

Desde 2019, el segmento de Beneficios de Atención Médica, que incluye seguros públicos y comerciales, ha crecido significativamente. Este crecimiento está impulsado por el aumento de la demanda de seguros privados y gubernamentales, así como por la integración de nuevos modelos de prestación de servicios médicos, como Oak Street Health y Signify Health.

Al mismo tiempo, el segmento de Farmacia & Bienestar del Consumidor ha incrementado de manera constante su peso mediante inversiones en tecnología de atención al cliente, la implementación de nuevos formatos minoristas enfocados en bienestar, el aumento de ventas de medicamentos con receta —incluidas terapias especializadas— y adquisiciones de activos procedentes de la red de Rite Aid.

Un análisis de la estructura de ingresos por porcentajes muestra que, para 2024, Servicios de Salud representó aproximadamente un tercio del total de ingresos, mientras que Beneficios de Atención Médica y Farmacia & Bienestar del Consumidor aportaron el resto en proporciones similares. Las previsiones para 2025 y 2026 indican que los tres segmentos representarán porciones de ingresos aproximadamente equivalentes, reflejando una diversificación gradual y un mayor equilibrio en las fuentes de ingresos de la compañía.

Si bien Servicios de Salud sigue siendo un motor de ingresos relevante, Beneficios de Atención Médica y Farmacia & Bienestar del Consumidor están adquiriendo un papel cada vez más significativo. Esto está impulsado tanto por tendencias demográficas —como el envejecimiento de la población y el mayor gasto sanitario— como por la evolución de las necesidades del mercado, que demandan soluciones sanitarias integradas y convenientes. La transformación del modelo de negocio de CVS muestra un giro desde la farmacia tradicional hacia soluciones amplias de salud y bienestar, diversificando sus fuentes de ingresos y aumentando su resiliencia ante la volatilidad del mercado.

Análisis financiero

Los resultados trimestrales recientes de CVS Health y las previsiones hasta finales de 2025 confirman que la compañía mantiene fundamentos sólidos y un crecimiento estable de ingresos a pesar de retos temporales. Los ingresos han aumentado de forma consistente históricamente y se proyecta que sigan en ascenso, reflejando una fuerte posición en el mercado y una demanda sostenida de servicios sanitarios y farmacéuticos.

Un descenso temporal en la rentabilidad durante el tercer trimestre de 2025 se debió principalmente a una amortización de goodwill de aproximadamente 5.7 mil millones de dólares en el segmento de Prestación de Servicios de Salud, que incluye las clínicas Oak Street Health y Signify Health. Estas medidas contables afectaron temporalmente al EBITDA, pero no a la eficiencia operativa real.

Otros elementos puntuales incluyeron provisiones de reestructuración y la venta de Omnicare. Aunque estos eventos redujeron temporalmente la rentabilidad, respaldan la optimización del portafolio y una mayor eficiencia organizativa a largo plazo.

A nivel de segmentos, el impacto negativo se concentró en Servicios de Salud, mientras que Beneficios de Atención Médica y Farmacia & Bienestar del Consumidor se mantuvieron estables con mejoras interanuales en márgenes. El EBITDA se mantuvo positivo durante la mayor parte del periodo 2019–2025.

El ROIC cayó temporalmente hacia cero, mientras que el WACC permaneció estable entre 5–7 %, indicando estabilidad en el costo de capital.

A pesar de la caída temporal en los resultados, el mercado reaccionó positivamente: desde comienzos de 2025 hasta noviembre, la acción de CVS subió más de 80 %, superando al Nasdaq-100, S&P 500 y a UnitedHealth Group, cuya acción cayó casi a la mitad. Las previsiones indican que el EBITDA volverá a terreno positivo en el cuarto trimestre de 2025 y que el ROIC volverá a superar el costo de capital.

Perspectivas

El mercado sanitario estadounidense vive un periodo de transformación estructural. Con más de 335 millones de habitantes, la demanda de servicios médicos continúa aumentando. En este contexto, CVS Health, con su modelo integrado de farmacias, seguros y servicios clínicos, se posiciona como uno de los principales beneficiarios.

Entre 2024 y 2030, las proyecciones muestran un crecimiento sólido impulsado por:

La fortaleza de Beneficios de Atención Médica

El crecimiento continuo de Farmacia & Bienestar del Consumidor

La reestructuración y optimización de costos en Servicios de Salud

En un escenario optimista, el crecimiento sería aún mayor por la expansión de redes clínicas, seguros y nuevos formatos retail. Incluso en un escenario conservador, CVS mantendría crecimiento estable gracias a las altas barreras de entrada del sector.

Esto ofrece a los inversores una trayectoria de crecimiento sostenido basada en diversificación, demanda creciente y eficiencia operativa.

Valoración Se presenta una valoración basada en el modelo DCF , considerando:

WACC del 6 %

Tasa de crecimiento a perpetuidad del 2 %

Recuperación progresiva de márgenes

Flujos de caja estables

Parámetros financieros promediados de los últimos cinco años

El valor razonable estimado por acción es de 117,72 USD, frente al precio actual de 80,30 USD, lo que implica un potencial alcista del 47 %.

Visión técnica

Las acciones de CVS Health se encuentran en una tendencia alcista sólida, con el precio estabilizado sobre los 80 USD y espacio para avanzar hacia los máximos de 2021–2022 (105–110 USD). Si la empresa sigue ejecutando su plan de reestructuración y recupera rentabilidad, podría presentar nuevas oportunidades de alza en los próximos trimestres.

