Señales mixtas en EE.UU.: cae el crudo y suben gasolina y destilados

Variación semanal de inventarios de combustibles en EE.UU.

Inventarios de crudo: lectura actual ( pronóstico: −0,9 millones de barriles; previo: +0,4 millones de barriles ).

Inventarios de gasolina: lectura actual ( pronóstico: +1,9 millones de barriles; previo: +2,86 millones de barriles ).

Inventarios de destilados: lectura actual (pronóstico: +2,2 millones de barriles; previo: +0,2 millones de barriles).

¿Por qué son importantes estos datos?

Los datos semanales de inventarios de combustibles en EE.UU. son clave porque reflejan la situación real de oferta y demanda en el mercado petrolero de la mayor economía del mundo.

Las variaciones en los inventarios de crudo tienen un impacto directo en los precios del petróleo: caídas en los inventarios suelen indicar mayor demanda o una oferta más ajustada, lo que tiende a respaldar precios más altos.

Los inventarios de gasolina permiten evaluar la demanda de los consumidores, especialmente en periodos de mayor movilidad, mientras que los destilados ofrecen señales sobre la actividad industrial, de transporte y del ciclo económico en general. La publicación de estos datos suele generar volatilidad de corto plazo en el mercado del petróleo e influir tanto en las acciones del sector energético como en el sentimiento de los inversionistas.

Lectura del informe

Los datos publicados muestran una clara divergencia en los inventarios de combustibles en EE.UU.

Los inventarios de crudo cayeron en 1,93 millones de barriles, una disminución mucho mayor a la esperada (−0,9 millones) y en contraste con el aumento previo de 0,4 millones de barriles, lo que podría señalar una demanda más sólida o restricciones en la oferta.

En paralelo, los inventarios de gasolina aumentaron en 5,84 millones de barriles, muy por encima de las expectativas (+1,9 millones) y del registro anterior (+2,86 millones), lo que apunta a una debilidad en la demanda actual de combustibles por parte de los consumidores.

De forma similar, los inventarios de destilados subieron en 4,98 millones de barriles, superando ampliamente las proyecciones (+2,2 millones) y el nivel previo (+0,2 millones), lo que podría reflejar una moderación de la demanda desde la industria y el transporte.

En conjunto, los datos entregan una señal mixta para el mercado petrolero, con el apoyo derivado de la caída en los inventarios de crudo, pero contrarrestado por un fuerte aumento en los stocks de productos refinados.

OIL.WTI (Gráfico de 5 minutos)

Source: xStation5

