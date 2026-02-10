CVS Health supera expectativas en 4T pero guía cautelosa para 2026 decepciona

Las acciones de CVS Health recuperaron las pérdidas iniciales y sube 0,34% a las 13:15 (GMT-3), después de que la compañía reportara resultados del cuarto trimestre superiores a las expectativas. Sin embargo, la guía de ganancias para 2026 generó decepción inicial entre los analistas, mientras que el negocio de Medicare Advantage sigue siendo el principal desafío.

Resultados superan expectativas en todas las métricas

CVS Health superó las estimaciones de Wall Street en sus principales métricas. El BPA ajustado fue de US$1,09 frente al consenso de US$1,00, mientras que los ingresos alcanzaron US$105.700 millones (+8,2% interanual), por encima de los US$103.670 millones esperados.

La utilidad neta fue de US$2.920 millones (US$2,30 por acción), frente a US$1.620 millones del año anterior. El flujo de caja operativo alcanzó US$3.400 millones en el trimestre.

Para el año completo 2025, la empresa cerró con un BPA ajustado de US$6,75, superando sus propias expectativas iniciales en aproximadamente 15%.

Guía 2026 decepciona sin sorpresas positivas

La compañía reafirmó su pronóstico de ganancias ajustadas para 2026 en el rango de US$7,00 a US$7,20 por acción, cuyo punto medio se sitúa por debajo de la estimación promedio de los analistas de US$7,17. También proyecta ingresos de al menos US$400.000 millones.

Un ajuste notable fue la revisión de la guía de flujo de caja operativo, que pasó de "al menos US$10.000 millones" a "al menos US$9.000 millones". El director financiero Brian Newman aclaró que esto no refleja un deterioro del negocio, sino el cobro anticipado de ciertos pagos a finales de 2025, lo que simplemente desplaza el efectivo entre períodos fiscales.

Seguros bajo presión

El reporte evidencia una divergencia clara entre las divisiones.

Farmacia y Bienestar del Consumidor fue la estrella del trimestre. Los ingresos crecieron a US$37.700 millones y el ingreso operativo ajustado aumentó 8,7%. Las ventas en mismas tiendas se dispararon 19,3%, y la compañía logró elevar su cuota de mercado en recetas surtidas por encima del 29%.

Servicios de Salud (PBM) vio un aumento del 9,2% en su ingreso operativo ajustado, impulsado por mejores economías de compra.

Beneficios de Salud (Aetna) sigue siendo el mayor desafío. Reportó una pérdida operativa ajustada de US$680 millones en el trimestre, comparada con una pérdida de US$440 millones el año anterior. El ratio de beneficios médicos (MBR) se mantuvo elevado en 94,8%, afectado por la estacionalidad del programa Medicare Part D y costos médicos que, aunque alineados con las expectativas, siguen siendo altos.

Medicare Advantage

CVS se enfrenta al escrutinio de legisladores y reguladores en Washington, preocupados por el aumento del costo de la atención médica. El presidente Donald Trump ha declarado que las aseguradoras deberían bajar los precios.

El negocio Medicare Advantage de CVS se encuentra especialmente vulnerable después de que el gobierno anunciara el mes pasado que no planea aumentar significativamente las tasas de pago en 2027. Newman declaró que las tarifas propuestas "no cumplían con lo que la compañía consideraba necesario, basándose en las tendencias de costos".

Medicare Advantage fue en su momento una fuente confiable de ganancias para las aseguradoras, pero los cambios en los pagos implementados por el gobierno en los últimos años, junto con el aumento del costo de la atención médica, han hecho que el negocio sea menos lucrativo. La inscripción a Medicare Advantage de CVS disminuyó ligeramente para 2026, tal como esperaba la compañía. UnitedHealth y Elevance Health también anunciaron que esperan inscribir a menos personas este año de lo proyectado.

La acción de CVS Health entra en una fase decisiva, donde cualquier recuperación sostenida del precio dependerá casi exclusivamente de la capacidad de la gerencia para estabilizar los márgenes de su división de seguros (Aetna), actualmente lastrada por costos médicos impredecibles y un ratio de siniestralidad disparado al 94,8%. Aunque el sólido desempeño del segmento de farmacia minorista actúa como un piso defensivo fundamental gracias a su crecimiento de doble dígito , el potencial alcista se encuentra limitado por una convergencia de vientos en contra, como es la presión política de la administración Trump y el congelamiento de tasas de Medicare, sumado a una guía de flujo de caja recortada que cuestiona la flexibilidad de capital futura.

Fuente: xStation5

_____________

