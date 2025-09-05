Datos del PIB del segundo trimestre de la zona euro

El par de divisas EUR/USD ha mostrado una reacción contenida tras la publicación de los datos del Producto Interior Bruto (PIB) de la zona euro correspondientes al segundo trimestre de 2025. A pesar de la relevancia del indicador, el mercado ha mantenido una postura neutral, reflejando una mezcla de expectativas cumplidas y cautela monetaria. El PIB de la zona euro creció apenas 0,1% intertrimestral, una desaceleración respecto al 0,6% registrado en el primer trimestre. En términos interanuales, el crecimiento fue del 1,4%, lo que sugiere una economía que, aunque ralentizada, sigue expandiéndose.
Datos del PIB de la zona euro:
- PIB (T2): real: 1,5 % interanual; previsión: 1,4 % interanual; anterior: 1,5 % interanual.
- PIB (T2): real: 0,1 % intertrimestral; previsión: 0,1 % intertrimestral; anterior: 0,6 % intertrimestral.
Datos de Empleo de la zona euro:
- Variación del Empleo (T2): real: 0,6 % interanual; previsión: 0,7 % interanual; anterior: 0,7 % interanual.
- Variación del Empleo (T2): real: 0,1 % intertrimestral; previsión: 0,1 % intertrimestral; anterior: 0,2 % intertrimestral
