DAX 40: Los mercados europeos esperan la decisión de la Reserva Federal

Los mercados financieros europeos atraviesan hoy una ola de pesimismo. Los futuros sobre el índice DAX 40 (DE40) retroceden más de un 0,4%, mientras que el Euro Stoxx 50 (EU50) cae en más de un 0,8%. El CAC 40 y el FTSE MIB también muestran un desempeño negativo, con caídas cercanas al 0,9% y 0,8%, respectivamente. El mercado reacciona a la publicación del dato de inflación en Alemania y a la expectativa ante la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU.
Los datos alemanes muestran que la inflación al consumidor (IPC) subió un 2,2% interanual, en línea con lo previsto, y un 0,1% mensual, también en línea con las expectativas. El índice armonizado de precios al consumidor (IAPC) aumentó un 2,1% a/a y un 0,1% m/m. Aunque la inflación se mantiene estable, los inversores temen que futuras alzas de precios puedan influir en las decisiones de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE).
En cuanto a expectativas de política monetaria, los inversores aguardan con atención la decisión de la Reserva Federal de EE. UU. respecto a las tasas de interés. Se prevé que la Fed avance hacia un mayor estímulo monetario, lo que podría tener impacto en los mercados financieros globales.
Volatilidad en el mercado europeo
El DAX 40 cae un 0,4% en la sesión de hoy y cotiza muy cerca de un nivel de soporte definido por la media móvil exponencial de 100 días (curva naranja en el gráfico). Esta zona actúa como soporte técnico, ayudando a contener mayores caídas. Sin embargo, el sentimiento de mercado se mantiene cauteloso, ya que la próxima decisión de la Reserva Federal, prevista para la próxima semana, podría tener un impacto significativo en el sentimiento global, incluyendo los índices europeos.
Noticias corporativas
Hannover Re (HNR.DE) sube cerca de un 3% después de que UBS mejorara su recomendación desde neutral a comprar, destacando la sólida resiliencia financiera de la compañía. Los analistas señalan que la firma cotiza con un descuento del 6% respecto al sector, a pesar del crecimiento estable de sus beneficios y su buen desempeño. La compañía podría beneficiarse de las expectativas de desaceleración del mercado, dado que su perfil defensivo la convierte en una opción relativamente segura dentro del sector. UBS fijó un nuevo precio objetivo en €280, lo que implica un potencial de alza del 16% desde los niveles actuales.
Stellantis (STLAM.IT) retrocede alrededor de un 1,7% después de que UBS recortara sus previsiones para la compañía, señalando una recuperación más lenta en su desempeño financiero. Los analistas destacan los desafíos persistentes como costes elevados, debilidad en la demanda y fuerte competencia de fabricantes chinos.
BAE Systems (BSP.DE) sube aproximadamente un 1% en medio del aumento en la demanda de armamento y equipamiento militar. El incremento del gasto en defensa en Europa y las tensiones geopolíticas en curso contribuyen a mejorar las expectativas para la compañía, uno de los mayores proveedores mundiales de tecnología de defensa.
