Debilidad significativa tras los PMI de Francia y Alemania. ¿Peligra la subida del BCE?

Lecturas preliminares de PMI – Mayo 2026

Alemania:

PMI manufacturero: 49,9 (vs 51,0 esperado)

PMI servicios: 47,8 (vs 47,0 esperado)

Francia:

PMI manufacturero: 48,9 (vs 52,5 esperado)

PMI servicios: 42,9 (vs 46,6 esperado)

Comentario de mercado

El conjunto de datos PMI de mayo procedente de las dos mayores economías de la Eurozona dibuja un panorama altamente preocupante para la salud económica del Viejo Continente. Aunque el sector servicios alemán logró superar ligeramente el consenso (47,8 puntos frente a los 47 previstos), sigue por debajo del umbral crítico de 50 puntos, señalando contracción. La situación empeora con el sector manufacturero, que volvió inesperadamente a terreno contractivo, cayendo a 49,9 puntos. Este retroceso podría estar relacionado con el aumento de los costes energéticos, especialmente relevante para la industria alemana, muy intensiva en energía. Alemania sigue sin recuperarse plenamente desde 2022, cuando tuvo que abandonar el gas ruso barato y recurrir a alternativas más costosas.

En Francia, el panorama es aún más negativo. El PMI manufacturero registró una fuerte decepción, con 48,9 puntos frente a los 52,5 esperados. Pero el verdadero desplome llegó desde los servicios: 42,9 puntos, un nivel críticamente bajo y muy por debajo de las previsiones (46,6). Un dato que sugiere una contracción profunda en el sector más importante de la economía francesa.

Conviene subrayar que este deterioro del sentimiento es global. Los datos publicados hoy en Asia también fueron muy débiles. En Japón, el PMI compuesto cayó a un mínimo de cinco meses (51,1 vs 52,2 previo), afectado por la primera estancación del sector servicios en más de un año y por un debilitamiento de los nuevos pedidos de exportación. Otros mercados asiáticos mostraron señales similares de cautela y menor demanda, alimentando el temor a una desaceleración sincronizada a nivel mundial.

Reacción del mercado FX

La debilidad de los datos macroeconómicos europeos golpeó de inmediato al euro. El par EURUSD registra caídas bruscas y dinámicas, con ventas masivas de la divisa común y rupturas de soportes locales. El mercado está revisando sus expectativas sobre las próximas decisiones del Banco Central Europeo, ante el temor de que la Eurozona pueda deslizarse hacia una recesión más profunda.

El EURUSD llegó a caer por debajo de 1,16 tras la publicación de los PMI de Francia y Alemania. Cabe recordar que ayer, tras las noticias positivas sobre posibles avances en las negociaciones entre EE. UU. e Irán, el par había repuntado con fuerza.

Gráfico del par EUR/USD