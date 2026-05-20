Resumen Diario: La caída del petróleo del 6% impulsa las ganancias bursátiles

- La caída de más del 6% en el petróleo Brent y el gas TTF impulsó el apetito por riesgo en los mercados globales.
- Los inversores mantienen el foco en los resultados de NVIDIA, mientras el sector de semiconductores lidera las ganancias.
- Las expectativas de menores presiones inflacionarias en Reino Unido redujeron las apuestas por nuevas subidas de tasas del Banco de Inglaterra.
- La caída de más del 6% en el petróleo Brent y el gas TTF impulsó el apetito por riesgo en los mercados globales.
- Los inversores mantienen el foco en los resultados de NVIDIA, mientras el sector de semiconductores lidera las ganancias.
- Las expectativas de menores presiones inflacionarias en Reino Unido redujeron las apuestas por nuevas subidas de tasas del Banco de Inglaterra.
El principal factor que impulsa la volatilidad
El principal impulsor de los movimientos del mercado hoy parece ser la caída en los precios de las materias primas energéticas. El petróleo Brent cotiza actualmente por debajo de los USD 105 por barril, con una caída del 6% respecto a su precio de apertura. El gas natural TTF registró una caída similar. Esto limitó nuevas alzas en los rendimientos de los bonos, que habían alcanzado sus niveles más altos en Estados Unidos desde enero de 2025, cuando el presidente Trump asumió el cargo.
Los mercados están anticipando la publicación de los resultados de NVIDIA, programados para las 10:30 p.m. El sector de semiconductores está registrando fuertes ganancias hoy, impulsadas parcialmente por el anuncio de huelgas por parte de trabajadores de Samsung. Compañías como Intel (+5,6%) y Micron (+3,4%) están registrando sólidas subidas.
Geopolítica
La mencionada caída en los precios de las materias primas energéticas se debe parcialmente a que el presidente Trump enfatizó hoy que las negociaciones con Irán están en sus “etapas finales”. Sin embargo, también señaló que, si Irán no cumple con las exigencias de Estados Unidos, debería esperar una reanudación de los ataques. Las declaraciones del republicano son altamente erráticas e inconsistentes, impidiendo que los mercados aumenten sus apuestas por un acuerdo rápido y significativo entre las partes. La probabilidad de que esto ocurra antes de finales de junio, según la plataforma Polymarket, aumentó hoy del 28% al 37%, reflejando parcialmente un cambio en el sentimiento del mercado.
Gráfico 1: Probabilidad de un acuerdo duradero entre Estados Unidos e Irán antes de finales de junio según Polymarket (18 de abril - 20 de mayo)
Fuente: Polymarket vía Bloomberg (20.05.2026)
Datos macroeconómicos
Los datos del IPC del Reino Unido sorprendieron hoy a la baja. La medida subyacente alcanzó su nivel más bajo desde julio de 2021 (2,5%), sorprendiendo positivamente a los inversores y reduciendo significativamente las apuestas por nuevas subidas de tasas por parte del Banco de Inglaterra. Dos alzas antes de finales de año ya no están completamente descontadas, y la probabilidad de una subida en julio ahora es comparable a lanzar una moneda al aire.
Los inversores ya están mirando hacia la publicación de los datos de PMI de mayo para las principales economías mañana. Mientras tanto, los mercados continúan asimilando las últimas actas del FOMC.
Índices
Antes de la publicación de resultados de NVIDIA, el S&P 500 avanzó un 0,8%, mientras que el NASDAQ Composite subió un 1,2%. Los mercados europeos cerraron la jornada con ganancias aún más fuertes. El DAX alemán avanzó un 1,4%, el CAC 40 francés un 1,7% y el EuroStoxx 50 paneuropeo un 2,1%.
Acciones
Una vez más, las compañías vinculadas al ecosistema de IA están mostrando un sólido desempeño. Como se mencionó, algunas se están beneficiando del inicio previsto de la huelga de trabajadores de Samsung este jueves. Sin embargo, el mercado está esperando principalmente los resultados de NVIDIA, los cuales ayudarán a definir la futura dirección del sentimiento hacia el sector.
Entre los mayores ganadores de hoy se encuentran:
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AMD (+9,8%)
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Intel (+5,6%)
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Micron (+3,4%)
Divisas
En medio de una mejora general en el sentimiento de riesgo, las monedas de mayor beta, como la corona sueca y las divisas antipodeanas, están ganando terreno. A pesar de la disminución en las expectativas de subidas de tasas, la libra esterlina también se fortalece. El par EUR/USD permanece relativamente estable (+0,2%).
En los mercados emergentes, las monedas más expuestas a la prolongada crisis energética en el Estrecho de Ormuz (ZAR, KRW, HUF) están apreciándose.
Materias primas
Las crecientes esperanzas de una resolución del conflicto en Medio Oriente provocaron una fuerte caída en los precios del petróleo y el gas hoy. Tanto el petróleo Brent como el gas TTF holandés cayeron más de un 6%. La consecuente caída en los rendimientos de los bonos gubernamentales respaldó a la plata (+3,0%) y al oro (+1,0%).
Criptomonedas
El sentimiento del mercado favorece tanto a Bitcoin como a Ethereum, con ambos avanzando aproximadamente un 1% hoy.
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