Declaraciones de Barkin y Bowman sobre la economía de EE. UU. y las tasas de interés 💵

Los miembros de la Reserva Federal Raphael Bostic y Michelle Bowman comentaron hoy sobre la política de tasas de interés en EE. UU. y las condiciones económicas. Sus declaraciones fueron sorprendentemente dovish. Puede asumirse que el riesgo de estanflación comienza a emerger en la economía estadounidense. Bostic: “En este momento pienso que la tasa neutral real está alrededor de 1,25%. Es posible que la tasa neutral esté aumentando.”

“Los riesgos para el empleo son comparables a los riesgos de inflación.”

“La percepción sobre los riesgos para el empleo ha aumentado considerablemente.”

“Las empresas nos dicen que no están contratando ni despidiendo.”

“La desaceleración del mercado laboral es en parte un tema de oferta y en parte de demanda.”

“Debemos prestar mucha atención a la psicología del consumidor.”

“Creo que todavía queda inflación por delante.”

“Las empresas sienten presiones de costos y limitaciones para no trasladarlos.”

“El impacto de los aranceles sobre la inflación ha sido más moderado de lo esperado.”

“Deberíamos estar preocupados por la inflación, dado el tiempo que ha estado por encima del objetivo.”

“Podría respaldar un rango objetivo de inflación entre 1,75% y 2,25% en algún momento futuro.”

“Estaría abierto a utilizar un rango objetivo de inflación.” Bowman: “Veo 3 recortes en total para 2025.”

“Mis opiniones sobre la economía y la política monetaria.”

“Me preocupa que la debilidad del sector inmobiliario pueda provocar una aceleración en la caída de los valores.”

“El mercado laboral podría deteriorarse rápidamente en los próximos meses.”

“El impacto de los aranceles sobre la inflación se desvanecerá; por lo demás, la inflación está cerca del objetivo.”

“Si las condiciones de demanda no mejoran, las empresas podrían comenzar a despedir trabajadores.”

“Espero que el recorte de la semana pasada sea un primer paso hacia una tasa más neutral, si la economía evoluciona según lo esperado.”

“Es importante que la declaración reciente haya incluido una visión prospectiva sobre futuros recortes.”

“Me preocupa que la Fed esté rezagada frente al deterioro del mercado laboral; la política podría necesitar ajustarse más rápido si los riesgos se materializan.”

