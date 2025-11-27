Deere cae bajo soporte clave pese a sólidos resultados

Deere & Company, uno de los mayores conglomerados industriales de EE. UU. y una de las últimas grandes firmas en presentar resultados del cuarto trimestre fiscal de 2025, cerró el año con cifras que superaron ampliamente las expectativas del mercado en prácticamente todas las categorías clave. La compañía publicó beneficios por acción superiores a lo previsto y unos ingresos notablemente más sólidos, confirmando que sus avances tecnológicos y mejoras operativas ya se traducen en resultados financieros visibles. Sin embargo, la reacción del mercado mostró que batir las previsiones no basta para disipar las dudas sobre el panorama de la industria en los próximos años.

Puntos clave:

La compañía superó expectativas tanto en ingresos como en beneficios por acción.

Pese a los buenos resultados, la acción cayó más de 5% ayer.

Los ingresos crecieron 11% interanual, impulsados por innovación de productos y mejoras organizativas.

Para 2026, la empresa anticipa una caída clara en la demanda de maquinaria agrícola pesada.

Resultados del cuarto trimestre

Deere generó 12.400 millones de USD en ingresos en los últimos meses del año, un aumento del 11% respecto al mismo periodo del año anterior. También reportó 1.100 millones de USD en beneficio neto y un margen operativo del 12,6% en su división de equipos. La mejora es evidente tanto en ventas como en control de costos.

Ingresos: 12.400 millones USD (+11% a/a)

Beneficio por acción: 3,93 USD vs. 3,85 USD esperados

Beneficio neto: 1.100 millones USD

Margen operativo (equipos): 12,6%

Los ingresos superaron las estimaciones del mercado por más del 26%, uno de los mayores sorpresivos positivos de los últimos trimestres. Este desempeño refleja inversiones sostenidas en tecnología —incluida agricultura de precisión— y una mejor gestión de inventarios.

A pesar de ello, los inversionistas centraron su atención en las perspectivas para 2026, que anticipan un entorno más desafiante: se prevé una caída de entre 15% y 20% en la demanda de maquinaria agrícola pesada en EE. UU. y Canadá, presionando el optimismo de corto plazo.

Perspectivas para 2026

Beneficio neto: entre 4.000 y 4.750 millones USD

Tasa impositiva efectiva: 25–27%

Flujo de caja (operaciones de equipos): 4.000–5.000 millones USD

Demanda de maquinaria agrícola pesada: caída del 15–20%

Las proyecciones indican que 2026 pondrá a prueba la resiliencia del sector. Directivos destacaron una rentabilidad récord en esta fase del ciclo. Chris Seibert, de relaciones con inversionistas, subrayó que la empresa generó más de 5.000 millones de USD en beneficio neto, el mejor resultado en su historia en un punto comparable del ciclo. Deanna Kovar, del área de Agricultura y Césped, destacó el rol creciente de los sistemas autónomos, que la compañía considera una de sus ventajas competitivas clave para los próximos años.

Riesgos identificados:

Posibles impactos arancelarios por 1.200 millones USD antes de impuestos.

Caída prevista en la demanda de maquinaria agrícola pesada en 2026.

Riesgos macroeconómicos y desaceleración del crecimiento global.

Posibles interrupciones de suministro y cuellos de botella logísticos.

Mayor competencia en tecnologías de agricultura de precisión.

Visión técnica de Deere & Co.

Las acciones cayeron por debajo de la EMA de 200 días (línea roja), señalando un retorno a una tendencia bajista de mediano plazo. Se ha formado un posible patrón bajista de hombro-cabeza-hombro, con una línea de cuello cerca de 430 USD por acción. Un rebote hacia 480 USD invalidaría el patrón y podría abrir espacio para una recuperación.

