Dólar en Chile abre a la baja: debilidad global y datos de EE. UU. marcan el tipo de cambio

En Chile, el peso chileno se mantiene estable con soporte del cobre en máximos históricos; el mercado mira un rango entre $900 y $908.

Los datos de actividad e inflación de Estados Unidos de hoy podrían definir el sesgo de corto plazo y mover el tipo de cambio .

El dólar en Chile inicia la jornada con caídas, en línea con un entorno internacional más débil y un fortalecimiento del yen que reordena posiciones de mercado.

Contexto de mercado: el dólar abre con retrocesos relevantes

El dólar en Chile inicia la sesión con presión bajista en un escenario externo que se percibe más débil. Aun con un flujo de noticias acotado, el movimiento se entiende mejor como parte de una depreciación más generalizada del billete verde, donde varias monedas han ganado terreno en paralelo.

El dólar inicia la jornada a la baja, con retrocesos relevantes en un entorno internacional más débil. Aunque el flujo de noticias ha sido limitado, la depreciación se enmarca en un movimiento generalizado, donde el yen japonés se fortaleció tras declaraciones de la ministra de Finanzas, alimentando el posicionamiento del mercado ante una posible intervención. A esto se suma que hoy se publicarán datos clave de actividad e inflación en Estados Unidos, que podrían definir el tono del mercado en el corto plazo.

Entorno internacional: yen más fuerte y expectativa de intervención

Uno de los catalizadores de la sesión viene desde Japón: el fortalecimiento del yen japonés tras declaraciones de la ministra de Finanzas ha sido suficiente para que el mercado reacomode posiciones ante la posibilidad —explícita o implícita— de medidas que busquen contener movimientos extremos. En la práctica, cuando aumenta el “riesgo de intervención”, se suele elevar la prudencia en apuestas direccionales contra la moneda local, lo que puede amplificar reversiones intradía.

En este contexto, el tipo de cambio en Chile no se mueve aislado: si el dólar pierde fuerza a nivel global, tiende a reflejarse en menores presiones alcistas locales, especialmente cuando el mercado entra en modo “esperar y ver” antes de eventos relevantes.

Datos clave en Estados Unidos: actividad e inflación en el centro

La atención del día se concentra en la publicación de cifras de actividad e inflación en Estados Unidos. Estos datos suelen impactar directamente las expectativas de tasas y, por extensión, el rendimiento relativo de activos en dólares. En otras palabras, un dato más “fuerte” de lo previsto puede reactivar la demanda por dólar (por expectativas de condiciones financieras más estrictas), mientras que sorpresas a la baja pueden reforzar la narrativa de debilitamiento del billete verde.

Por eso, aunque el movimiento inicial sea bajista, el mercado mantiene cautela: el tono puede cambiar rápidamente dependiendo de lo que muestren los indicadores estadounidenses.

Escenario local: peso chileno estable y cobre en máximos históricos

A nivel doméstico, el peso chileno transita la apertura con estabilidad, y el soporte más claro proviene del cobre. Con el metal en máximos históricos, se refuerzan percepciones favorables sobre fundamentos, cuentas externas y términos de intercambio, elementos que suelen entregar respaldo al peso en el margen.

En el plano local, el peso chileno se mantiene estable, en un contexto donde los indicadores internos no han generado mayor volatilidad. La moneda encuentra apoyo en los máximos históricos del cobre, lo que favorece los fundamentos y las cuentas del país, por lo que se espera que el tipo de cambio tienda a estabilizarse durante la sesión. No se descarta un acercamiento a la zona de $900 por dólar, aunque el escenario base considera una moderación hacia niveles cercanos a $908, con un rango esperado entre $900 y $908, condicionado a los datos económicos de Estados Unidos de hoy.

Proyección intradía del tipo de cambio: rango $900–$908

Con la información disponible, el mercado se ordena en torno a un rango esperado entre $900 y $908, donde:

Escenario base: moderación del tipo de cambio hacia niveles cercanos a $908 , consistente con un entorno local más estable y soporte del cobre .

Escenario de caída adicional: testeo o acercamiento a $900 por dólar si el dólar global profundiza su debilidad o si los datos de EE. UU. sorprenden con señales desinflacionarias o de enfriamiento.

Escenario de rebote: movimientos de corto plazo al alza si los datos estadounidenses reactivan expectativas de tasas más altas por más tiempo, fortaleciendo al dólar de forma transversal.

Lectura técnica del dólar en Chile: soportes y resistencias a vigilar

Desde una óptica técnica (según el gráfico compartido), el dólar en Chile viene respetando una dinámica bajista reciente, con zonas que el mercado parece reconocer con claridad:

Resistencias relevantes: el área superior marcada como zona de oferta (aprox. $923–$929 ) aparece como techo inmediato; allí se observaron intentos fallidos de continuación al alza y rechazo posterior.

Nivel intermedio: en torno a $913 se aprecia una referencia que puede actuar como pivote: si el precio se mantiene por debajo, el sesgo sigue siendo de debilidad; si lo recupera con fuerza, podría habilitar un rebote hacia la zona superior.

Soportes: el sector cercano a $905 luce como soporte de corto plazo (zona donde el precio ha intentado estabilizarse). Más abajo, el nivel alrededor de $893 se perfila como soporte mayor en caso de aceleración bajista.

Momentum: el RSI se mantiene en zona baja (cerca de niveles de debilidad), lo que sugiere que, aunque pueden aparecer rebotes técnicos, el mercado sigue sin confirmar un giro sostenido.

En la práctica, mientras el precio permanezca debajo de las resistencias señaladas y no consolide sobre el pivote, el mapa técnico sigue favoreciendo la cautela ante rebotes y la atención a soportes, especialmente si la macro de EE. UU. inclina la balanza.