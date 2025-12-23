EUR/USD cae tras sólido PIB de EE. UU. en el 3T

Conclusiones clave El PIB de EE. UU. sorprende al alza en el 3T y refuerza al dólar, presionando al EUR/USD pese a señales mixtas en bienes durables.

Estados Unidos – Datos de PIB: PIB (3T): 4,3% t/t anualizado (Previsión: 3,3%; Anterior: 3,8%)

Índice de precios del PIB (3T): 3,7% t/t (Previsión: 2,7%; Anterior: 2,1%)

Precios PCE (3T): 2,8% (Previsión: 2,9%; Anterior: 2,1%)

Precios PCE subyacente (3T): 2,9% (Previsión: 2,9%; Anterior: 2,6%)

Ventas del PIB (3T): 4,6% (Anterior: 7,5%)

Gasto real del consumidor (3T): 3,5% (Anterior: 2,5%) El PIB real de Estados Unidos creció a una tasa anualizada sólida de 4,3% en el tercer trimestre de 2025, acelerándose desde el 3,8% del segundo trimestre. El crecimiento estuvo impulsado por un mayor gasto del consumidor, junto con repuntes en exportaciones y gasto público, mientras que la inversión se contrajo y las importaciones disminuyeron. Las presiones inflacionarias se intensificaron: el índice de precios PCE subió a 2,8% (con el PCE subyacente en 2,9%), por encima de los niveles del segundo trimestre. El índice de precios de compras internas brutas aumentó 3,4%. Las ventas finales reales a compradores privados domésticos avanzaron a 3,0%, el ingreso interno bruto real (GDI) creció a un ritmo más moderado de 2,4%, y las utilidades corporativas aumentaron en USD 166.100 millones, marcando una mejora significativa frente al trimestre previo.

Estados Unidos – Bienes durables (octubre): Órdenes de bienes durables: -2,2% m/m (Previsión: -1,5%; Anterior: 0,7%)

Órdenes de bienes durables subyacentes: 0,2% m/m (Previsión: 0,3%; Anterior: 0,7%)

Bienes durables excluyendo defensa: -1,5% m/m (Anterior: 0,1%)

Bienes durables excluyendo transporte: (Previsión: 0,3% m/m; Anterior: 0,6%) Las órdenes de bienes durables en EE. UU. cayeron 2,2% mensual en octubre hasta USD 307.400 millones, rompiendo una racha de dos meses de alzas. La caída se explicó principalmente por un descenso de 6,5% en equipos de transporte, que restó USD 7.200 millones al total. No obstante, la demanda subyacente mostró mayor resiliencia: las órdenes excluyendo transporte aumentaron 0,2%, mientras que las órdenes subyacentes excluyendo defensa cayeron 1,5%, lo que apunta a un enfriamiento del impulso general, pero menos severo bajo la superficie.

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.