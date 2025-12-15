Dólar en Chile cae 0,4% y se acerca a $905 tras el nuevo escenario político

La atención externa se concentra en datos de EE. UU. y en la Reserva Federal , mientras el cobre repunta en la LME , aportando respaldo adicional al peso.

El mercado incorpora rápidamente el resultado electoral: el triunfo de José Antonio Kast se interpreta como favorable para el escenario económico y fortalece al peso chileno en el corto plazo.

El dólar en Chile inicia con una caída de 0,4% y se ubica cerca de $905 por dólar , con un rango esperado entre $899 y $910 .

Apertura del mercado: el tipo de cambio retrocede y el peso se fortalece

El dólar en Chile inicia la sesión con una caída de 0,4%, ubicándose en torno a los 905 pesos por dólar, en una jornada en la que el mercado cambiario incorpora rápidamente el nuevo escenario político local. Para hoy, el tipo de cambio podría fluctuar entre los 899 y los 910 pesos, en un contexto marcado por mayor sensibilidad a noticias internas y externas, y con el mercado ajustando posiciones tras los últimos eventos.

Este movimiento bajista refleja un ajuste inmediato de expectativas: cuando los participantes perciben un entorno más predecible en términos de reglas económicas, tienden a aumentar su exposición a monedas locales. En este caso, el peso chileno reacciona con fuerza en el corto plazo, empujando al dólar hacia niveles psicológicos relevantes.

Elecciones en Chile: el mercado reacciona al nuevo escenario político

Este domingo se cerró uno de los procesos electorales más relevantes de los últimos años, con voto obligatorio y una participación masiva. El triunfo de José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial es interpretado por el mercado como un resultado favorable desde la perspectiva económica, al asociarse con una agenda más promercado y con expectativas de mayor disciplina fiscal y regulatoria, lo que ha fortalecido al peso chileno en el corto plazo.

En la práctica, esta lectura del mercado suele traducirse en una disminución del “premio por incertidumbre” y, por tanto, en una mayor disposición a mantener posiciones en activos locales. Ese cambio de tono ayuda a explicar la caída inicial del tipo de cambio y el acercamiento a zonas técnicas relevantes.

Contexto internacional: EE. UU., datos clave y señales de la Reserva Federal

En el ámbito internacional, los inversionistas mantienen la atención en los próximos datos clave de Estados Unidos, particularmente el informe de empleo de noviembre, las cifras de ventas minoristas y el IPC, que ayudarán a calibrar el rumbo de la política monetaria.

La Reserva Federal recortó la tasa en 25 puntos base la semana pasada, pero dejó señales de cautela respecto a nuevos recortes, con visiones divergentes entre sus autoridades sobre el grado de restricción necesario para contener la inflación. Este escenario ha mantenido al dólar global relativamente contenido, lo que reduce presión externa sobre monedas emergentes y abre espacio para que el peso chileno encuentre soporte adicional cuando el flujo de noticias es favorable.

Cobre al alza: un soporte adicional para el peso chileno

En paralelo, el cobre muestra un repunte en la LME y se mantiene cerca de máximos recientes, apoyado por inventarios más ajustados y limitaciones persistentes en la oferta global, factores que continúan dando respaldo adicional al peso chileno.

Dado el peso del cobre en el desempeño macro y en la percepción internacional sobre Chile, un metal más firme suele actuar como un amortiguador para el tipo de cambio, especialmente en sesiones donde el dólar global no se fortalece con fuerza.

Análisis técnico: el dólar en Chile se acerca a $900 y aparece el nivel psicológico de $890

En análisis técnico, el peso chileno se aproxima mucho más hacia la zona de los 900, nivel que actúa como soporte psicológico y referencia clave para el mercado. La mayor volatilidad reciente también abre la puerta a un “aterrizaje” en torno a 890, un nivel psicológico adicional que empieza a tomar protagonismo en la lectura de corto plazo.

Con el tipo de cambio moviéndose entre $899 y $910 como rango de trabajo para la jornada, el foco estará en cómo reacciona el precio al aproximarse a $900: una consolidación por debajo podría reforzar la idea de continuidad bajista hacia el siguiente umbral psicológico, mientras que rebotes técnicos podrían devolver la cotización a zonas superiores dentro del rango esperado.

Fuente: xStation 5