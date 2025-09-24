Leer más

Dólar en Chile consolida soportes en torno a los $946 mientras mantiene sesgo alcista

09:33 24 de septiembre de 2025

El tipo de cambio chileno se encuentra en una zona de alta sensibilidad técnica tras alcanzar los $946 por dólar, un nivel que ha actuado como soporte clave en repetidas ocasiones. La confluencia entre la media móvil simple de 200 periodos en gráficos intradía y los retrocesos de Fibonacci refuerza la relevancia de este punto para el corto plazo.

👉 Para quienes buscan entender mejor cómo funcionan estos niveles técnicos, recomendamos revisar la sección de Formación de XTB, donde se explican conceptos como soportes, resistencias y herramientas de análisis.

Soportes y resistencias a vigilar

 

  • Soporte inmediato: $946 – $947, zona defendida varias veces y que coincide con el 100 % de extensión de Fibonacci. Si cae con claridad, el tipo de cambio chileno podría dirigirse hacia $936 – $927.

  • Resistencia cercana: $951, nivel donde se han observado rechazos previos.

  • Resistencia mayor: entre $961 – $973, rango reforzado por la extensión de Fibonacci (161,8 % y 200 %) y la congestión de precios anterior.

Estos niveles son seguidos muy de cerca por los traders, ya que definen escenarios de corto plazo para el dólar en Chile. Si quieres aprender a gestionar alertas para seguir estos precios en tiempo real, puedes revisar cómo funcionan las alertas de precio en xStation.

Indicadores de impulso y volatilidad

Analisis Tecnico USDCLP
 

El MACD en temporalidad de 15 minutos refleja señales mixtas. Aunque mantiene pendiente negativa después del último retroceso, la cercanía de las líneas podría dar lugar a un cruce alcista si el soporte de $946 continúa siendo respetado.

Por su parte, la volatilidad intradía se mantiene elevada, con recorridos de 10 a 15 pesos en cuestión de minutos, lo que refuerza la importancia de contar con una buena gestión de riesgo. Una guía práctica sobre cómo planificar tus operaciones la encuentras en 7 pasos para tu primer trade.

Perspectiva del dólar en Chile

Mientras el soporte en $946 pesos permanezca firme, el sesgo del mercado sigue siendo alcista, con espacio para un rebote hacia los $955 y eventualmente hacia el rango $961 – $973.

En caso contrario, una ruptura clara de este soporte abriría paso a una corrección más profunda hacia $936 – $927, lo que cambiaría el tono hacia un escenario de mayor debilidad para el dólar en Chile.

Para seguir la evolución en tiempo real, puedes consultar el análisis de mercado de XTB, donde se actualizan los principales drivers del tipo de cambio chileno y su relación con factores globales.

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

