Dólar en Chile consolida soportes en torno a los $946 mientras mantiene sesgo alcista

El tipo de cambio chileno se encuentra en una zona de alta sensibilidad técnica tras alcanzar los $946 por dólar, un nivel que ha actuado como soporte clave en repetidas ocasiones. La confluencia entre la media móvil simple de 200 periodos en gráficos intradía y los retrocesos de Fibonacci refuerza la relevancia de este punto para el corto plazo.

Para quienes buscan entender mejor cómo funcionan estos niveles técnicos, es importante conocer conceptos como soportes, resistencias y herramientas de análisis.

Soportes y resistencias a vigilar

Soporte inmediato: $946 – $947, zona defendida varias veces y que coincide con el 100 % de extensión de Fibonacci. Si cae con claridad, el tipo de cambio chileno podría dirigirse hacia $936 – $927 .

Resistencia cercana: $951, nivel donde se han observado rechazos previos.

Resistencia mayor: entre $961 – $973, rango reforzado por la extensión de Fibonacci (161,8 % y 200 %) y la congestión de precios anterior.

Estos niveles son seguidos muy de cerca por los traders, ya que definen escenarios de corto plazo para el dólar en Chile.

Indicadores de impulso y volatilidad

El MACD en temporalidad de 15 minutos refleja señales mixtas. Aunque mantiene pendiente negativa después del último retroceso, la cercanía de las líneas podría dar lugar a un cruce alcista si el soporte de $946 continúa siendo respetado.

Por su parte, la volatilidad intradía se mantiene elevada, con recorridos de 10 a 15 pesos en cuestión de minutos, lo que refuerza la importancia de contar con una buena gestión de riesgo.

Perspectiva del dólar en Chile

Mientras el soporte en $946 pesos permanezca firme, el sesgo del mercado sigue siendo alcista, con espacio para un rebote hacia los $955 y eventualmente hacia el rango $961 – $973.

En caso contrario, una ruptura clara de este soporte abriría paso a una corrección más profunda hacia $936 – $927, lo que cambiaría el tono hacia un escenario de mayor debilidad para el dólar en Chile.

Para seguir la evolución en tiempo real, es importante monitorear los principales drivers del tipo de cambio chileno y su relación con factores globales.