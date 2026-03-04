Dólar en Chile hoy: el peso chileno se recupera y el dólar cae mientras baja la tensión en Medio Oriente

Si se mantienen señales de desescalada, el dólar podría mirar 880–890 , en un mercado muy sensible a titulares; en el gráfico de 30 minutos, el soporte inmediato está en 898–900 y el techo clave en 920–921 .

El dólar inicia la jornada con una caída frente al peso chileno, en un contexto marcado por una disminución de la prima por riesgo geopolítico y una corrección en el precio del petróleo. Este movimiento responde principalmente a factores internacionales. Por una parte, el petróleo ha moderado las alzas registradas en la sesión previa, luego de que Donald Trump señalara su intención de garantizar un tránsito seguro por Oriente Medio, reduciendo así parte de la preocupación del mercado respecto del suministro energético. A ello se suman reportes que apuntan a un eventual acercamiento entre Irán y Estados Unidos para avanzar hacia el fin del conflicto, elemento que ha contribuido a una baja general del dólar y a un fortalecimiento de otras monedas relevantes, incluidas varias divisas emergentes. En ese escenario, el peso chileno comienza a revertir parte de la volatilidad observada ayer, favorecido por una mejora en las perspectivas geopolíticas globales.

Factor local

En el ámbito local, el tipo de cambio también encuentra presión bajista por el repunte del cobre, impulsado tanto por este entorno internacional más favorable como por mejores señales provenientes de China. Los datos del sector industrial chino sorprendieron positivamente al ubicarse por sobre las proyecciones, fortaleciendo las expectativas de demanda y entregando apoyo adicional al metal rojo. Esta combinación de factores refuerza la apreciación del peso chileno y presenta una jornada en la que la atención estará puesta, principalmente, en la evolución de los acontecimientos geopolíticos.

De mantenerse las señales de desescalada, el dólar podría buscar niveles en torno a los 880 y 890, en un mercado que seguirá altamente sensible a cualquier novedad en materia internacional.

Análisis técnico

En el gráfico de 30 minutos, el tipo de cambio viene de un impulso alcista muy agresivo que dejó un máximo con mecha en la zona de 920–921, reflejando un rechazo técnico, y ahora corrige hacia 898. Aun con esta corrección, el precio se mantiene claramente por encima de las medias SMA50 y SMA200, lo que preserva el sesgo positivo de fondo. El momentum se está normalizando: el RSI salió de la zona de sobrecompra y sugiere consolidación más que un giro bajista, mientras el ADX todavía refleja una tendencia reciente fuerte, aunque con mayor disputa entre compradores y vendedores tras el máximo.

En términos de niveles, el soporte inmediato se ubica en 898–900 y luego aparece 882,2 como referencia relevante; perder esa franja abriría espacio hacia 869,7. Hacia arriba, la primera resistencia se sitúa en 909,1, y el techo clave sigue siendo 920,6: un quiebre sostenido de esa zona reactivaría el tramo hacia 929,1.

Fuente: xStation5.