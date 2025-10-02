Dólar en Colombia hoy 2 de Octubre baja de $3.900 mientras inflación y deuda marcan el ritmo

El dólar en Colombia abrió la jornada de este jueves 2 de octubre de 2025 con un tono bajista, retrocediendo hasta los $3.890,50, por debajo de la barrera psicológica de los $3.900. El movimiento se da en un contexto en el que los inversionistas siguen evaluando la situación fiscal del país y las perspectivas de inflación para lo que resta del año.

Durante las primeras operaciones, la divisa estadounidense incluso llegó a tocar niveles cercanos a los $3.880, antes de estabilizarse en el rango actual. El mercado confirma así la presión bajista que ha venido dominando en las últimas sesiones, en línea con la debilidad del dólar a nivel global y la resiliencia relativa del peso colombiano.

Inflación y deuda: los frentes de atención

La atención de los inversionistas se mantiene en el comportamiento de la inflación, que tras descender durante gran parte de 2024 ahora apunta a cerrar 2025 cerca del 5 %, lo que complica la posibilidad de que el Banco de la República recorte pronto la tasa de interés, actualmente en 9,25 %.

En paralelo, la deuda pública de Colombia, equivalente a cerca del 63 % del PIB (unos USD 372.000 millones), sigue siendo una fuente de preocupación. El alto costo del financiamiento y la limitada capacidad fiscal del gobierno presionan las expectativas sobre la estabilidad macroeconómica, lo que añade volatilidad a la moneda local.

Análisis técnico del dólar en Colombia

Desde el punto de vista técnico, el dólar se enfrenta a un soporte clave en los $3.880, nivel que ya ha sido puesto a prueba durante la sesión. Si la divisa rompe con claridad por debajo de esa zona, podría extender las caídas hacia los $3.860.

En contraste, la primera resistencia relevante se ubica en los $3.915, que coincide con los máximos recientes. Solo un quiebre sostenido por encima de ese nivel abriría el camino hacia los $3.940, aunque el sesgo actual sigue favoreciendo a los vendedores.

Perspectiva para lo que resta de la semana

Con los datos de exportaciones previstos recién para el lunes 6 de octubre, los operadores estarán atentos a los movimientos del dólar global y a cualquier anuncio en materia fiscal dentro del país. La combinación de inflación rígida y deuda elevada mantiene a Colombia en una posición vulnerable, aunque el apetito de riesgo de los inversionistas sigue respaldando al peso en el corto plazo.

