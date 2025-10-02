Dólar en Colombia hoy 2 de Octubre baja de $3.900 mientras inflación y deuda marcan el ritmo

El dólar en Colombia abrió la jornada de este jueves 2 de octubre de 2025 con un tono bajista, retrocediendo hasta los $3.890,50, por debajo de la barrera psicológica de los $3.900. El movimiento se da en un contexto en el que los inversionistas siguen evaluando la situación fiscal del país y las perspectivas de inflación para lo que resta del año.
Durante las primeras operaciones, la divisa estadounidense incluso llegó a tocar niveles cercanos a los $3.880, antes de estabilizarse en el rango actual. El mercado confirma así la presión bajista que ha venido dominando en las últimas sesiones, en línea con la debilidad del dólar a nivel global y la resiliencia relativa del peso colombiano.
Inflación y deuda: los frentes de atención
La atención de los inversionistas se mantiene en el comportamiento de la inflación, que tras descender durante gran parte de 2024 ahora apunta a cerrar 2025 cerca del 5 %, lo que complica la posibilidad de que el Banco de la República recorte pronto la tasa de interés, actualmente en 9,25 %.
En paralelo, la deuda pública de Colombia, equivalente a cerca del 63 % del PIB (unos USD 372.000 millones), sigue siendo una fuente de preocupación. El alto costo del financiamiento y la limitada capacidad fiscal del gobierno presionan las expectativas sobre la estabilidad macroeconómica, lo que añade volatilidad a la moneda local.
Análisis técnico del dólar en Colombia
Desde el punto de vista técnico, el dólar se enfrenta a un soporte clave en los $3.880, nivel que ya ha sido puesto a prueba durante la sesión. Si la divisa rompe con claridad por debajo de esa zona, podría extender las caídas hacia los $3.860.
En contraste, la primera resistencia relevante se ubica en los $3.915, que coincide con los máximos recientes. Solo un quiebre sostenido por encima de ese nivel abriría el camino hacia los $3.940, aunque el sesgo actual sigue favoreciendo a los vendedores.
Perspectiva para lo que resta de la semana
Con los datos de exportaciones previstos recién para el lunes 6 de octubre, los operadores estarán atentos a los movimientos del dólar global y a cualquier anuncio en materia fiscal dentro del país. La combinación de inflación rígida y deuda elevada mantiene a Colombia en una posición vulnerable, aunque el apetito de riesgo de los inversionistas sigue respaldando al peso en el corto plazo.
👉 Para seguir aprendiendo sobre el mercado cambiario y sus oportunidades, visita nuestra sección de Formación o consulta el Análisis de Mercado. También puedes acceder a más contenido educativo en el repositorio de artículos aquí.
📊 ¿Quieres operar con el dólar en Colombia y aprovechar la volatilidad del mercado?
Abre tu cuenta en XTB hoy mismo y accede a análisis exclusivos: Haz clic aquí para comenzar.
Fortaleza en el Russell 2000 y en metales, máximos históricos en Reino Unido
China muestra disposición para realizar inversiones récord en EE. UU. 🗽
El PMI de servicios ISM de EE. UU. resulta más débil de lo esperado 📉
🔴EN VIVO. Cierre SEMANAL de los MERCADOS
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.