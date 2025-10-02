Leer más
14:09 · 2 de octubre de 2025

Bitcoin sube un 1,25% y supera los 120.000 dólares 🚀

BITCOIN
Criptomonedas
-
-

Bitcoin sube un 1,25% en la jornada y cotiza en 120.200 dólares. Ethereum muestra un repunte aún más sólido, avanzando un 2,20% hasta los 4.447 dólares, mientras que la capitalización de las altcoins ha aumentado un 1,70% hasta alcanzar los 1,13 billones de dólares.

La demanda en el mercado cripto está impulsada por varios factores. En primer lugar, acabamos de entrar en el trimestre históricamente más fuerte del año para los activos digitales. De los próximos tres meses, noviembre suele registrar las mayores alzas, lo que sugiere que el repunte actual no es meramente estacional —especialmente porque la tendencia comenzó varios días antes del inicio de octubre—. En segundo lugar, la renta variable y el oro experimentaron un verano muy alcista, mientras que el mercado cripto se mantuvo relativamente rezagado; el movimiento actual podría representar un ajuste de recuperación. En tercer lugar —y probablemente el catalizador más relevante—, el gobierno de Estados Unidos entró en shutdown ayer. El Bitcoin comenzó a subir conforme aumentaba la probabilidad de este escenario, y su precio se disparó bruscamente cuando la paralización se materializó. La incertidumbre de los inversores sobre los mercados estadounidenses parece estar canalizando capital hacia el espacio cripto.

Los tres factores están contribuyendo, en distinta medida, al repunte. Además, el giro de la Reserva Federal hacia una política monetaria más acomodaticia, con recortes de tipos adicionales previstos para octubre y noviembre, también ofrece apoyo. El Bitcoin enfrenta ahora un nivel de resistencia clave en torno a los 120.500 dólares, que ya limitó las alzas en julio y agosto. Dado el fuerte avance de los últimos días, no puede descartarse cierta toma de beneficios por parte de los inversores.

Fuente: xStation 5 

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

