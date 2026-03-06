El USDCOP inicia la jornada cerca de los 3.827 pesos colombianos, mostrando un fuerte rebote frente a la sesión previa, cuando había cerrado alrededor de 3.759 pesos, lo que representa un avance cercano al 1,8% diario y una subida de más de 2% en la última semana.

Este movimiento refleja un entorno de mayor volatilidad en el mercado cambiario colombiano, impulsado por factores macroeconómicos internacionales y por el calendario político local.

Datos de EE.UU. generan señales mixtas para el dólar

En el frente internacional, los mercados reaccionaron a una serie de indicadores macroeconómicos publicados en Estados Unidos que mostraron resultados divergentes.

Las nóminas no agrícolas de febrero registraron una caída de 92.000 empleos, frente a una expectativa de crecimiento de 58.000, mientras que la tasa de desempleo subió a 4,4%, ligeramente por encima del 4,3% previsto.

Sin embargo, los ingresos medios por hora aumentaron 0,4%, superando el 0,3% esperado, lo que mantiene vivas las preocupaciones inflacionarias.

En paralelo, las ventas minoristas cayeron 0,2%, una contracción menor a la prevista, mientras que las ventas minoristas subyacentes se mantuvieron sin cambios.

Este conjunto de datos sugiere una desaceleración del mercado laboral combinada con presiones salariales persistentes, un escenario que complica las perspectivas de política monetaria de la Reserva Federal y aumenta la volatilidad del dólar frente a monedas emergentes.

Inflación en Colombia bajo la lupa del mercado

A nivel local, el principal foco de atención será la publicación de la inflación de febrero en Colombia, prevista para esta tarde.

Las estimaciones del mercado apuntan a una inflación mensual de 1,27% y una inflación anual cercana al 5,35%.

El dato será clave para evaluar la velocidad de desaceleración de los precios en el país y para anticipar la postura futura del Banco de la República respecto a las tasas de interés.

Una lectura superior a lo esperado podría presionar las expectativas de política monetaria y generar movimientos adicionales en el dólar en Colombia.

Inflación anual en Colombia. Fuente: Trading Economics.

Elecciones parlamentarias elevan la cautela de los inversores

El mercado también se mantiene atento al proceso electoral del próximo domingo 8 de marzo, cuando los colombianos elegirán un nuevo Congreso para el periodo 2026–2030 y participarán en consultas interpartidistas que definirán parte de los candidatos presidenciales.

Más de 41 millones de votantes están habilitados para participar en unos comicios que marcarán el equilibrio político previo a las elecciones presidenciales previstas para mayo.

En los días previos al proceso han surgido denuncias de presuntas irregularidades electorales en algunas regiones, lo que ha elevado el nivel de tensión política y ha incrementado la cautela entre inversores internacionales.

Históricamente, los periodos electorales en Colombia suelen provocar episodios de mayor volatilidad en el peso colombiano, especialmente en el mercado cambiario y en la deuda soberana.

Petróleo y geopolítica siguen influyendo

En el plano internacional, los mercados continúan atentos a la evolución del conflicto en Medio Oriente, que ha impulsado los precios del petróleo y elevado la incertidumbre energética global.

Para Colombia, el repunte del crudo tiene un efecto mixto pues, por un lado, mejora los ingresos externos y fiscales del país, dado que Colombia es exportador de petróleo. Por otro lado, también puede aumentar las presiones inflacionarias y la volatilidad financiera.

El comportamiento del USDCOP está actualmente influenciado por fuerzas contrapuestas. Por un lado, la volatilidad global, los datos mixtos de Estados Unidos y la incertidumbre política local están presionando al alza el tipo de cambio.

Por otro, el repunte del petróleo y la posibilidad de una inflación más controlada podrían ofrecer cierto soporte al peso colombiano.

En este contexto, el dólar en Colombia podría mantenerse volátil en el corto plazo, con el mercado reaccionando tanto a los datos macroeconómicos locales como al desarrollo del proceso electoral y a la evolución del entorno internacional.

Análisis técnico

USDCOP (M15)

Fuente: xStation

El gráfico muestra una recuperación del precio tras un movimiento bajista previo. La media móvil exponencial de 9 periodos (línea azul) se ha posicionado por encima de la media de 21 periodos (línea naranja), lo cual indica un cambio de tendencia hacia una dirección alcista en el corto plazo mientras el precio se mantenga sobre ambas líneas.

El RSI señala que el activo está en niveles de sobrecompra por lo que el mercado tiene capacidad técnica para continuar el ascenso siempre que el cierre de las próximas velas se consolide por encima del nivel de resistencia actual.