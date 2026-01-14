Dólar en Colombia sube y baja con fuerza tras la mayor emisión de deuda externa del país

-
Colombia emitió US$5.000 millones en bonos, la mayor colocación de deuda externa de su historia.
La entrada de dólares al mercado local presionó a la baja el tipo de cambio; el USDCOP cerró en 3.650,87.
El par cotiza en mínimos desde 2021, manteniéndose por debajo de sus medias móviles clave.
El USDCOP mostró una sesión de mayor volatilidad, en un movimiento dominado por factores locales, Colombia realizó la mayor colocación de deuda externa de su historia, por casi US$5.000 millones, en un momento sensible para el mercado por el calendario electoral y el ruido político externo.
Una emisión histórica mueve el mercado cambiario
Colombia recaudó cerca de US$5.000 millones en los mercados globales de bonos, con vencimientos a 3, 5 y 7 años, en la que se convirtió en la emisión más grande registrada por el país. La operación llegó antes de las elecciones legislativas (marzo) y presidenciales (mayo), en un contexto donde los activos colombianos venían bajo presión por medidas internas como el alza del salario mínimo.
Un punto clave para la divisa es que, al tratarse de una emisión denominada en dólares, los recursos ingresan inicialmente en esa moneda. Esto suele un aumenta la oferta de dólares en el mercado local, lo que tiende a presionar a la baja el tipo de cambio en el corto plazo o, al menos, amplificar la volatilidad mientras el mercado absorbe el flujo.
En este marco, el USDCOP cerró en 3.650,87, extendiendo su mejor desempeño reciente.
El dólar global también aportó ruido
En el frente internacional, el dólar se mantuvo volátil tras datos económicos en EE. UU. Las ventas minoristas sorprendieron al alza con un 3,3% por sobre la previsión, señalando un tono de actividad más firme. En paralelo, el IPP también mostró una lectura superior, relevante porque varios de sus componentes se utilizan para construir el indicador de inflación preferido por la Fed, el PCE, lo que ayudó a respaldar al dólar en algunos tramos de la sesión.
El movimiento del USDCOP hoy estuvo más ligado a flujos y dinámica local que a un cambio estructural de tendencia en una sola jornada. Emisiones de este tamaño suelen generar efectos de corto plazo en el mercado cambiario, especialmente cuando se combinan con un contexto político sensible y un dólar internacional volátil.
Perspectiva técnica
El USDCOP sigue cotizando en niveles que no se veían desde 2021, manteniéndose por debajo de sus medias móviles de 9, 21 y 20 días, lo que sostiene una tendencia bajista dentro de un canal descendente. En el corto plazo, el soporte de referencia se ubica en torno a 3.565.
USDCOP (D1)
Fuente: xStation5
__________
