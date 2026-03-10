Dólar Hoy México: el peso mexicano se aprecia y el dólar cae hacia 17.59 al reducirse la demanda por el dólar como activo refugio ante el posible fin de la guerra con Irán

El peso mexicano se aprecia durante la jornada del martes 10 de marzo, con el tipo de cambio cotizando en torno a las 17.55–17.59 unidades por dólar. La divisa acumula así dos sesiones consecutivas de corrección tras las fuertes alzas de la semana pasada, que llevaron al par a rozar las 18 unidades por dólar. El movimiento refleja un cambio en el sentimiento del mercado global, donde los inversionistas han comenzado a retomar exposición a activos de mayor riesgo después de que el dólar perdiera parte de su fortaleza reciente.

El dólar pierde su atractivo como refugio

El motor principal del movimiento es la evolución del conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán. El presidente Donald Trump afirmó que la guerra podría terminar antes de lo previsto y advirtió que intensificaría los ataques si Irán bloquea los envíos de petróleo desde el estrecho de Ormuz.

La lógica de mercado en contextos de guerra e incertidumbre es que los inversores buscan protección en el dólar estadounidense, considerado el activo refugio por excelencia. Cuando ese temor se reduce, la demanda por dólares cae y las monedas de mayor riesgo, como las emergentes, se fortalecen. Esto se puede ver después del cambio de sentimiento que mostraron ayer los inversionistas ante la afirmación de Trump de que la guerra en Irán terminará muy pronto. La apreciación del peso ocurre a la par de un debilitamiento del dólar de 0.25%, de acuerdo con el índice del dólar.

Dato NFIB refuerza la cautela sobre la economía estadounidense

En el frente macroeconómico, el principal indicador publicado hoy fue el Índice NFIB de optimismo de pequeñas empresas de febrero:

Resultado: 98.8

Consenso: 99.6

Anterior: 99.3

El índice cayó 0.5 puntos en febrero hasta 98.8, aunque se mantiene ligeramente por encima del promedio histórico de 52 años, que es de 98. El índice de incertidumbre disminuyó tres puntos respecto a enero hasta 88.

Contexto del tipo de cambio

Desde que inició la guerra, el peso mexicano acumula una depreciación de 3.72%, equivalente a 64.1 centavos, según la directora de Análisis Económico de Grupo Financiero Base, Gabriela Siller Pagaza. Sin embargo, en las últimas dos jornadas la moneda ha logrado recuperar parte de ese terreno perdido.

En perspectiva anual, la divisa norteamericana acumula una caída de 13.41% frente al peso, lo que refleja la fortaleza relativa de la moneda mexicana en los últimos doce meses. Esta solidez estructural se explica por diferenciales de tasas de interés favorables y flujos hacia activos emergentes.

Análisis técnico

USDMXN (M15)

Fuente: xStation.

El USDMXN mantiene una estructura bajista en el gráfico de 15 minutos, enmarcada dentro de un canal descendente cuya línea superior ha funcionado como techo dinámico a lo largo de toda la sesión. Tras respetar los niveles de Fibonacci en 17.91 (23.6%), 17.83 (38.2%) y 17.79 (50%), el precio encontró un piso sólido cerca del 100% de Fibonacci en 17.55, zona desde donde emergió un rebote que llevó la cotización de vuelta hacia 17.59. Las tres medias móviles, EMA 20 en 17.5697, EMA 50 en 17.5666 y EMA 100 en 17.6059, se encuentran aún por encima del precio o siendo testadas en este momento, lo que refleja que el movimiento alcista reciente es aún incipiente y enfrenta resistencia acumulada.

Los indicadores de momento empiezan a mostrar señales más constructivas para el corto plazo. El RSI en 58.1 ha recuperado terreno desde zona de sobreventa sin llegar aún a niveles de sobrecompra, dejando margen para una continuación del rebote. Más relevante aún, el ADX en 30.2 con el +DI en 32.2 superando al -DI en 16.8 sugiere que el impulso comprador está ganando terreno de forma genuina. El nivel clave a superar es la EMA 100 en 17.6059, que coincide además con la línea superior del canal bajista. Una ruptura sostenida sobre esa zona abriría camino hacia 17.61–17.67, mientras que un rechazo en esa resistencia mantendría el sesgo vendedor de fondo vigente.