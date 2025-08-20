La reunión de julio marcó la primera disidencia dual en años, con los gobernadores Waller y Bowman votando a favor de un recorte de tasas de 25 pb 📣.

El índice dólar continúa consolidándose en torno al nivel de 98, cerca del retroceso de 61,8% de Fibonacci, a solo horas de la publicación de las minutas de la Fed. Los mercados parecen estar en pausa antes del discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, previsto para el viernes, que podría marcar un giro en la política monetaria de Estados Unidos —y, por extensión, en el rumbo del dólar.

Puntos clave de la última reunión de la Fed

La reunión de julio marcó la primera disidencia dual en años, con los gobernadores Waller y Bowman votando a favor de un recorte de 25 pb, en contraste con el resto del Comité.

La conferencia de prensa de Powell tuvo un tono agresivo (hawkish) . Señaló que la Fed está “mirando más allá” de la inflación, absteniéndose de subir las tasas pese a la traslación de los costos arancelarios a los consumidores.

El mercado laboral sigue siendo el principal motor de decisiones, con el desempleo visto como el indicador más importante para definir las perspectivas de tasas.

Las minutas podrían revelar cómo los miembros del FOMC evalúan las principales variables económicas (inflación, desempleo, NFP) y mostrar las divisiones respecto al nivel apropiado de los tipos de interés.

Un Comité dividido

A pesar de los comentarios agresivos de Powell, el FOMC está dividido sobre un mayor estímulo. La reunión de julio terminó con una rara votación de 9 a 2, con Bowman y Waller presionando por recortes.

Waller advirtió que la Fed corre el riesgo de quedarse “rezagada”.

Bowman argumentó que la inflación derivada de aranceles es temporal y no debería justificar tasas elevadas.

Powell reconoció durante su rueda de prensa que su razonamiento era válido.

Inflación y riesgos

Si bien en julio se minimizó la importancia de la inflación, los datos posteriores —en particular el aumento de la inflación subyacente y el salto en los precios de producción— podrían intensificar las divisiones internas.

El próximo discurso de Powell en Jackson Hole podría traer un giro inesperado, señalando preocupación por el riesgo dual de una inflación persistente y un mercado laboral debilitándose.

Expectativas del mercado

Actualmente, los mercados descuentan una probabilidad del 83,6% de un recorte de 25 pb en la reunión del 16–17 de septiembre.

Mientras tanto, Trump continúa presionando por un mayor estímulo. Además, Waller y Bowman son vistos como potenciales sucesores de Powell una vez que su mandato expire en mayo de 2026.

Perspectiva inmediata

Por ahora, el dólar y los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años permanecen estables, aunque la volatilidad podría regresar más adelante esta semana con el discurso de Powell en Jackson Hole.

_______

