Fed recorta tasa y Nasdaq 100 sube tras decisión monetaria

La Fed recorta la tasa de interés en 25 puntos básicos, hasta 3,75%, en línea con las expectativas de Wall Street. La votación fue 9-3, con Miran prefiriendo un recorte de medio punto y Goolsbee y Schmid inclinándose por no realizar ningún recorte.

En la primera reacción, los futuros del Nasdaq 100 registran alzas. La proyección mediana de la Fed mantiene 25 pb de recortes en 2026; siete funcionarios anticipan ningún recorte para 2026. Cuatro miembros de la Fed señalaron dos recortes de un cuarto de punto para 2026. Los responsables de política de la Fed prevén que la inflación PCE a fines de 2026 se ubique en 2.4% (vs. 2.6% previo); la inflación subyacente en 2.5% (vs. 2.6%). Las proyecciones muestran una amplia divergencia de opiniones sobre la trayectoria de las tasas en 2026 y más allá.

Proyección mediana de desempleo: 4,5% en 2025, 4,4% en 2026.

La proyección mediana sitúa las tasas en 3,1% para finales de 2028.

El desempleo subió ligeramente hasta septiembre.

Proyección mediana de tasas: 3,4% en 2026, 3,1% en 2027.

Proyección mediana de PIB: 1,7% en 2025, 2,3% en 2026.

La Fed comprará $40 mil millones en bonos del Tesoro durante los próximos 30 días y evaluará el alcance y el momento de ajustes adicionales.

Cuatro funcionarios anticipan al menos tres recortes de un cuarto de punto para 2026.

El ritmo de futuras compras de gestión de reservas probablemente se reduzca de manera significativa.

La compra inicial de bonos del Tesoro se mantendrá elevada “por unos meses”; la Fed elimina el límite operativo en las operaciones de recompra overnight permanentes.

Proyecciones de la Fed

Pronóstico Mediano de la Tasa de la Fed (Próximos 3 Años): 3.125% (Pronóstico 3.125%, Previo 3.125%)

Pronóstico Mediano de la Tasa de la Fed (Próximos 2 Años): 3.125% (Pronóstico 3.125%, Previo 3.125%)

Pronóstico Mediano de la Tasa de la Fed (Actual): 3.625% (Pronóstico 3.625%, Previo 3.625%)

Pronóstico Mediano de la Tasa de la Fed (Próximo Año): 3.375% (Pronóstico 3.375%, Previo 3.375%)

Pronóstico Mediano de la Tasa de la Fed (Largo Plazo): 3% (Pronóstico 3.125%, Previo 3%)

La Reserva Federal señala que la incertidumbre sobre las perspectivas sigue siendo elevada, con “atención a los riesgos en ambos lados del mandato”; los riesgos a la baja para el empleo han aumentado. Sin embargo, la economía estadounidense se expande a un ritmo moderado; las ganancias de empleo se han desacelerado y el desempleo ha aumentado ligeramente. La inflación ha subido respecto a principios de año y se mantiene elevada.

