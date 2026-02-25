Dólar Hoy Chile: peso estable ante incertidumbre arancelaria de EE. UU.

El dólar en Chile abre estable en torno a los 860 pesos, en una jornada sin referencias macroeconómicas locales que entreguen dirección al mercado. En el plano externo, la atención continúa centrada en la política comercial de Estados Unidos, luego de que el presidente reafirmara su enfoque arancelario sin señales de moderación, incluyendo la aplicación de un gravamen global temporal y la posibilidad de elevarlo en las próximas semanas. Este escenario mantiene la incertidumbre sobre el impacto en el comercio internacional y en el crecimiento global. En materia monetaria, autoridades de la Reserva Federal han reiterado una postura prudente, señalando que mantener las tasas sin cambios sigue siendo consistente con un mercado laboral sólido y riesgos inflacionarios aún presentes. Bajo este contexto, el tipo de cambio podría fluctuar entre los 855 y 865 pesos durante la sesión.

Estabilidad del cobre

Por su parte, el cobre se mantiene estable en la apertura, en medio del retorno de operaciones en China tras el feriado del Año Nuevo Lunar. Si bien el mercado ha mostrado algo de optimismo respecto a un posible alivio en tensiones comerciales, los niveles elevados de precios y el aumento de inventarios en bolsas internacionales han generado cautela sobre la demanda efectiva del principal consumidor mundial. Este equilibrio entre factores de soporte y riesgos de sobreoferta ha mantenido al metal sin grandes variaciones al inicio de la jornada.

Análisis técnico

El USDCLP no logró romper el rango lateral bajo la zona de oferta 868,77–870,39 y aceleró a la baja, llevando el precio hacia 857,6 y situándolo por debajo de las medias, lo que refuerza un sesgo de corto plazo bearish mientras no recupere esas referencias.

El momentum está muy tensionado, el RSI sugiere condición de sobreventa y aumenta la probabilidad de un rebote técnico/pausa, pero por ahora el daño técnico se mantiene mientras el par no reconquiste 862–866. En ese contexto, los niveles a vigilar quedan en 851,77 como soporte inmediato (y luego 835,48), con resistencias escalonadas nuevamente en 868–870 y más arriba en 885,58 si hubiera un giro más amplio.



