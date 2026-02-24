Dólar Hoy México: peso sube a $17.29 tras datos de Inflación y tensión geopolítica

La moneda nacional enfrenta una jornada compleja, cotizando esta mañana en los 17.29 pesos por dólar, lo que representa una depreciación del 0,14% frente al cierre previo. Este movimiento es el resultado de la incertidumbre arancelaria de Donald Trump, quien anunció un gravamen general del 15%, y la escalada de violencia interna tras el operativo contra Nemesio Oseguera, alias "El Mencho". La noticia de su deceso suscitó una fuerte respuesta del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuyos integrantes incendiaron comercios y bloquearon carreteras, paralizando regiones enteras. Estos factores han elevado la aversión al riesgo, provocando que el peso pierda un 0,91% de su valor en apenas siete días.

Presión en el mercado local

El impacto económico de la violencia ha provocado una interrupción operativa directa, afectando sectores claves como el turismo y los servicios. El declive en la bolsa estuvo encabezado por firmas aéreas debido a las alertas de seguridad emitidas por Estados Unidos y Canadá. Los títulos de Aeroméxico restaron un 7,28%, mientras que Volaris cedió un 6,93%. Asimismo, el operador aeroportuario GAP, con terminales en Jalisco, disminuyó un 5,50%. En el mercado de renta fija, este nerviosismo se tradujo en un alza de los rendimientos, donde el bono a 10 años subió a un 8,77%, evidenciando que los inversionistas exigen una mayor prima por mantener activos mexicanos ante la inestabilidad.

Inflación al alza

Los datos publicados hoy añaden presión al tipo de cambio. La inflación quincenal interanual de febrero se situó en 3,92%, superando tanto el dato anterior (3,77%) como el consenso del mercado (3,89%). Este repunte de precios sugiere que las presiones inflacionarias persisten, lo que eventualmente obligaría al Banco de México a mantener tasas altas, un factor que suele apreciar la moneda, pero que hoy es opacado por la prima de riesgo país situada en 468 puntos. No obstante, la economía real muestra señales de fortaleza con un crecimiento del PIB del 0,9% en el cuarto trimestre, superando las previsiones.



Fuente: tradingeconomics.

Análisis Técnico

El par USDMXN ha logrado una ruptura sólida por encima de la EMA de 200 periodos (línea roja que fue sobrepasada a partir del 23 de febrero a las 13 horas (GMT-3)) y la EMA de 50 periodos (línea naranja), niveles que anteriormente actuaban como resistencias dinámicas. Actualmente, el precio se mueve hacia el objetivo de los 17.3440 (resistencia pronunciada anteriormente), mientras que el indicador de fuerza relativa (RSI) se posiciona en 64,0, acercándose a niveles de sobrecompra pero validando el impulso alcista actual. De mantenerse por encima de los 17.2487, el dólar podría buscar nuevas resistencias ante la falta de catalizadores que calmen la volatilidad geopolítica.



Fuente: xStation5.

