Dólar Hoy Colombia: peso sube a $3.723 tras datos de confianza en EE. UU.

La jornada de este martes está marcada por señales mixtas desde la economía estadounidense que han fortalecido al billete verde. Por un lado, la confianza del consumidor CB sorprendió al alza con 91.2 puntos, superando los 87 esperados, lo que junto a un cambio de empleo ADP de 12.75K (superior al anterior de 11.5K) entrega un sentimiento positivo sobre el mercado laboral. No obstante, este optimismo es desafiado por los índices regionales de la Fed, el sector manufacturero de Richmond se contrajo a -10 y el índice de servicios de Dallas se desplomó a -3.2, evidenciando una desaceleración en la actividad económica. Además, el crecimiento del PIB trimestral se frenó al 1.4%, sugiriendo que las tasas restrictivas están impactando el dinamismo industrial.

A pesar de la presión, el gasto personal en EE. UU. se mantiene robusto en el 0.4%, lo que refuerza la narrativa de mantener tasas de interés elevadas por más tiempo. En Colombia, el mercado vigila de cerca el diferencial de tasas, donde el Banco de la República sostiene un 9.25% frente al rango de 3.50% - 3.75% de la Fed, incentivando estrategias de carry trade que ofrecen un soporte vital al peso. Sin embargo, el enfriamiento de indicadores como el Redbook, que bajó al 6.7%, y el sentimiento de Michigan en 56.4, mantienen a los inversionistas alertas ante posibles cambios en la política monetaria global.

Fuente: The Conference Board.



Análisis técnico

El USDCOP muestra una tendencia alcista tras romper la EMA de 50 períodos (línea naranja, superada el 20 de febrero del 2026) y situarse actualmente en $3.723,58. El par se encuentra testeando la resistencia de la EMA de 200 períodos (línea roja), un quiebre sostenido por encima de este nivel podría invalidar la estabilidad reciente y buscar el promedio de $3.878 proyectado por Bancolombia para 2026. Con un RSI en 62.4, el mercado confirma un impulso alcista de corto plazo, a la espera del discurso del Estado de la Unión del presidente Trump a las 11:00 PM, evento que podría redefinir las proyecciones comerciales.



Fuente: xStation5.

