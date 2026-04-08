Dólar Hoy Colombia: cae a $3.650 tras alto al fuego entre EE. UU. e Irán y alivio en el petróleo

El dólar en Colombia inicia la jornada del miércoles 8 de abril con una leve caída en un contexto marcado por un fuerte giro en el escenario global. Tras la apertura bursátil, el dólar estadounidense se negocia en promedio en 3.653 pesos colombianos, lo que representa una variación de -0,12% frente al cierre previo en 3.681,45 pesos. Este movimiento se da en medio de un cambio abrupto en la percepción de riesgo internacional, luego del anuncio de un alto al fuego entre Estados Unidos e Irán que ha comenzado a reconfigurar los flujos hacia activos emergentes. El comportamiento del dólar frente al peso colombiano responde principalmente a factores externos, donde el alivio geopolítico ha reducido la presión alcista que venía dominando el mercado en semanas anteriores.

Alto al fuego entre EE. UU. e Irán

El principal catalizador del mercado en esta jornada es el acuerdo de alto al fuego por dos semanas entre Estados Unidos e Irán, anunciado pocas horas antes de que expirara el ultimátum del presidente Donald Trump. La tregua, mediada por Pakistán, pone pausa a un conflicto de más de seis semanas que generó una de las mayores disrupciones en el suministro global de energía en décadas, con impactos comparables a crisis históricas del petróleo. La reacción de los mercados fue inmediata ya que el precio del crudo registró caídas de entre 13% y casi 20%, con el Brent retrocediendo hacia la zona de 95 dólares por barril, tras haber superado los 110 dólares durante el punto más crítico del conflicto.

Este desplome refleja un fuerte alivio en las expectativas de oferta energética global, especialmente ante la reapertura parcial del estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial. Sin embargo, desde una perspectiva estructural, el mercado aún enfrenta importantes riesgos dado que se entiende que la tregua es temporal y no resuelve las tensiones de fondo, mientras persisten daños en infraestructura energética y disrupciones logísticas que podrían tardar semanas en normalizarse.

Petróleo e inflación

La caída del petróleo reduce presiones inflacionarias globales y mejora las condiciones financieras internacionales, lo que impulsa el apetito por activos de economías emergentes, además, el alivio en el frente energético disminuye el riesgo de choques externos severos, un factor primordial para monedas altamente sensibles a los términos de intercambio como la colombiana. Si bien un petróleo más estable reduce la volatilidad, también implica menores ingresos potenciales para Colombia como país exportador, lo que podría limitar el fortalecimiento estructural del peso colombiano. Por ello, el mercado mantiene una lectura prudente, entendiendo que el impacto del crudo sobre la moneda local no es lineal y depende del equilibrio entre estabilidad global y precios de exportación.

En el frente local, el mercado se prepara para la publicación del dato de inflación correspondiente a marzo, que será fundamental para las expectativas de política monetaria del Banco de la República. Se espera que el IPC anual se ubique en 5,47%, por encima del 5,29% anterior, mientras que el dato mensual mostraría una moderación hacia 0,69% desde el 1,08% previo, lo que sugiere señales mixtas en la dinámica de precios. Este dato cobra especial relevancia en un contexto donde el banco central mantiene la tasa de interés en 11,25%, en medio de tensiones con el Gobierno. La persistencia de presiones inflacionarias podría reforzar una postura restrictiva por más tiempo, limitando el margen para recortes de tasas y condicionando el comportamiento del dólar en Colombia en el corto plazo.



Fuente: Trading Economics, desde datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Ruido fiscal y menor crecimiento

El Banco Mundial recortó su proyección de crecimiento para Colombia en 2026 a 2,2%, por debajo del promedio regional, señalando problemas estructurales como la baja productividad, la debilidad de la inversión y el deterioro fiscal. Este entorno refleja una economía que sigue dependiendo del consumo privado, con condiciones financieras aún restrictivas y un contexto global desafiante.

A esto se suma la incertidumbre política, luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara una posible emergencia económica y una nueva reforma tributaria para corregir el desbalance fiscal. La iniciativa surge en medio de tensiones con el Banco de la República y tras el aumento de tasas, lo que incrementa la percepción de riesgo sobre la estabilidad macroeconómica del país. En conjunto, estos elementos configuran un escenario donde, si bien el dólar puede mostrar correcciones bajistas en el corto plazo por factores externos, las presiones internas continúan siendo un ancla relevante que limita una apreciación más profunda del peso colombiano.

Análisis técnico

USDCOP (M15)



Fuente: xStation

El precio del USDCOP en M15 muestra una ruptura bajista reciente tras una fase de consolidación previa, evidenciada por el desplazamiento desde la zona de 3687 hacia el área de 3655, donde actualmente se observa estabilización. La caída se produce con incremento de volatilidad, reflejado en la apertura de las bandas de Bollinger hacia la parte inferior, y con una clara pérdida de la media móvil, que ahora actúa como referencia dinámica descendente. La estructura de corto plazo pasa a estar dominada por máximos decrecientes, mientras el precio se mantiene presionando una zona de soporte intermedio sin capacidad de recuperación significativa.

En los indicadores, el RSI se ubica en niveles cercanos a sobreventa, mostrando agotamiento del impulso bajista, aunque sin señales claras de reversión. Por su parte, el MACD continúa en terreno negativo, con histograma aún en expansión previa y recientes signos de desaceleración, lo que sugiere una pérdida gradual de momentum vendedor. La zona de 3650–3655 se establece como soporte inmediato, mientras que 3677 y 3687 se mantienen como resistencias relevantes dentro de la estructura actual, delimitando un contexto técnico que sigue condicionado por la presión bajista tras el último impulso.