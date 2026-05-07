Previa NFP de EE.UU.: el empleo de abril llega con el mercado en zona de máximos históricos

El informe de empleo de abril llega este viernes con el mercado en una posición técnica y fundamental inusualmente tensa. El Nasdaq 100 imprime máximos históricos en 28.746 puntos con un RSI de 80.2 en zona de sobrecompra clara, los índices de renta variable globales celebran el alivio geopolítico del petróleo por debajo de los 100 dólares, y el consenso institucional para el NFP está más fragmentado que en cualquier otro dato del año, el rango va desde los 45.000 empleos de EY-Parthenon hasta los 120.000 de Fifth Third Bank, con JPMorgan en 50.000 y UBS en 100.000. En este entorno, el riesgo para el mercado no es un dato débil, es uno fuerte.

Fed en pausa, inflación con techo y petróleo cediendo

La Fed mantiene tasas en 3.5%-3.75% tras su segunda reunión consecutiva sin cambios, con señales de un solo recorte en 2026. El presidente Powell declaró la semana pasada que el mercado laboral muestra señales cada vez más estables, argumento que justifica la paciencia del banco central.

Gráfico de las tasas de interés en EE.UU.. Fuente: FRED.

El contexto cambió favorablemente en los últimos días, porque el WTI (OIL.WTI) cayó por debajo de los 100 dólares ante las esperanzas de un acuerdo EE.UU.-Irán, lo que reduce la amenaza de reaceleración de la inflación que bloqueaba cualquier discusión sobre recortes. Con el IPC de marzo en +3.3% interanual y el core en +2.6%, y el IPP sorprendiendo a la baja, la narrativa de desinflación gradual tiene soporte. Si el NFP confirma enfriamiento del mercado laboral, ese escenario se consolida y abre espacio para que la Fed retome la conversación sobre recortes en el segundo semestre.

Lo que espera el mercado y los factores de distorsión

Las empresas añadieron 109.000 puestos de trabajo en abril, la mayor cantidad en más de un año. Fuente: ADP Research, Bloomberg.

El consenso central se ubica entre 55.000 y 67.000 empleos, aproximadamente un tercio de los 178.000 de marzo. Esa desaceleración tiene una explicación técnica en el dato de marzo que incorporó el retorno de aproximadamente 31.000 trabajadores del sistema de salud Kaiser Permanente tras la resolución de una huelga, un efecto que se revierte directamente en abril y que JPMorgan estima sustrae entre 15.000 y 20.000 del headline. A esto se suma un repunte en los despidos relacionados con inteligencia artificial en el sector tecnológico, que en abril representó el 40% de todos los anuncios de reducción de empleo según el informe Challenger.

En sentido contrario, UBS advierte que abril de 2026 es un mes de cinco semanas de encuesta frente a las cuatro de marzo, una asimetría del calendario que puede añadir mecánicamente entre 30.000 y 80.000 empleos antes del ajuste estacional. El ADP de +109.000, el mayor en más de un año, ofrece un señal alcista, aunque la divergencia histórica entre ADP y BLS limita su poder predictivo. El dato de salarios medios por hora es la variable silenciosa del viernes, una vez que una lectura de +0.20% mensual o menos tiende a ser positiva para el mercado independientemente del headline, mientras que un dato de +0.35% o más reactivaría las preocupaciones sobre la inflación salarial.

Cómo puede mover el dato al dólar, los índices y los bonos del Tesoro

Un dato débil por debajo de 50.000 empleos activa el escenario de "mala noticia es buena noticia" que domina el régimen actual. Los rendimientos de los bonos del Tesoro caen, el dólar se debilita, y el apetito por riesgo se amplifica. Ese es el escenario más constructivo para la renta variable de largo plazo y el más favorable para el EUR/USD. Un dato en línea con el consenso de 55.000-80.000 empleos es el camino de menor resistencia y para el que el mercado ya está posicionado: continuación del régimen actual sin cambio de régimen. Un dato sorpresivamente fuerte por encima de 100.000 con salarios calientes es el único escenario que puede generar una corrección real. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos años subirían, la probabilidad de recorte de la Fed en 2026 se reduciría, y el múltiplo que sostiene las valoraciones actuales del Nasdaq quedaría cuestionado.

Escenarios técnicos

Nasdaq 100

El índice cotiza en 28.746 puntos, superando el nivel Fibonacci 100% en 28.592 y apoyado en la EMA(9) en 28.591. El RSI es el dato técnico más relevante, el índice lleva semanas en zona de sobrecompra sin corrección, y el ADX confirma una tendencia fuerte pero también susceptible a reversiones bruscas cuando el catalizador fundamental aparece.

Fuente: xStation5.

En el escenario alcista, un NFP débil que consolide expectativas de recorte puede empujar el índice hacia el Fibonacci 161.8% en 29.181, con extensión hacia 29.544 y 30.125 si el momentum se mantiene.

En el escenario bajista, un NFP fuerte con salarios elevados desencadenaría una corrección hacia la EMA(9) en 28.591, que actúa como primer soporte dinámico, y en caso de ruptura hacia la zona de 27.653, resistencia convertida en soporte relevante según el gráfico. Una ruptura por debajo de 27.145 cambiaría estructuralmente el sesgo de corto plazo.

EUR/USD

El par cotiza en 1.1773, con la EMA(9) y la EMA(21) como soportes dinámicos activos. El RSI está en zona alcista sin sobrecompra, y el MACD positivo pero con histograma en ligero giro sugiere momentum que pierde intensidad. El precio consolida entre soporte en 1.1741 y resistencia inmediata en 1.1797.

Fuente: xStation5.

Un NFP débil, escenario de dólar a la baja, llevaría al EUR/USD a superar 1.1797 con objetivo en 1.1849, máximo reciente, y extensión hacia el Fibonacci 61.8% en 1.1921 si el dato decepciona significativamente.

Un NFP fuerte con salarios contudentes, escenario de dólar al alza, presionaría al par hacia 1.1741 y en caso de ruptura hacia 1.1654. Las EMAs dinámicas en 1.1736 son el nivel crítico a defender para mantener el sesgo alcista de corto plazo.